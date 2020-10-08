  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Giresun'da esnafla buluştu
Aktüel

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Giresun'da esnafla buluştu

Yeniakit Publisher
2020-10-08 21:14:27 -
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Giresun'da esnafla buluştu

GİRESUN (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Giresun'un selden etkilenen ilçelerini ziyaret ederek esnafla bir araya geldi.

Akşener, Giresun'da 22 Ağustos'ta yaşanan selden etkilenen Doğankent ilçesine geldi. Buradaki dükkanlarda esnafın sorunlarını dinleyen Akşener, ilçe sakinleriyle de sohbet etti.

Daha sonra Dereli ilçesinde esnafı iş yerlerinde ziyaret eden Akşener, bol kazanç dileğinde bulundu.

Akşener, bir esnafla yaptığı konuşmada, Giresun'a gelme nedenlerinden birinin, buraya dikkati çekmek olduğunu söyledi.

Salı günü grup konuşmasında burayı dile getireceğini belirten Akşener, şöyle devam etti:

"Çözümleriyle birlikte sizden dinlediklerimizle. Tamamen dikkat çekmek üzere. Yani 'Unutmayın buraları' şeklinde. Onun için bazı şeyleri bilmek gerekiyor. Ağabeylere, muhteremlere diyeceğim ki 'Kardeşim bak burada böyle böyle durumlar var. Sağ olun, şunu yapmışsınız ama bunun yapılması gerekiyor. Dolayısıyla da bunu yapın.' Hesaplı, kitaplı söylüyoruz. Bu dikkati çekildiği zaman bir kısım iş oluyor."

Akşener, esnafı salgından önce gezmeye başladıklarını ifade ederek şunları kaydetti:

"Sebebi şuydu, esnaf bizim gibi ülkelerin bel kemiğidir. Şu dükkanı kapadığın zaman bunları üreten bir şey satamaz. İnsan çalıştırıyorsunuz. Dolayısıyla size bir ışık tutmaktı. Bir dokundum, bin tane ah çıktı. Üstüne pandemi geldi. Orada bir iniş var. Esnafın gelirinde, işinde, gücünde. Dereli'nin özelinde bir de burası vurdu."

Akşener, esnafın, "Buraya olan dikkatin tazelenmesi çok güzel. Devlet burada gerçekten güzel işler yaptı." demesi üzerine, "Tabii, arkadaşlarım söyledi. İlk gün arkadaşlarım da 4 milletvekili olarak geldi." dedi.

Esnaf gezilerinde oy istemediğini aktaran Akşener, "Seçim zamanı gelip arkadaşlarım sizleri ikna edecekler. Alabilirlerse alacaklar. O benim işim değil bugün. İki, iktidarı yermek için de gezmiyoruz. Öznem sizsiniz. Eksik alanları, rekabet yaratarak sizin eksiklerinizin giderilmesi. Yapmaya çalıştığım şey bu." diye konuştu.

Meral Akşener, kent merkezindeki esnafı da ziyaret etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Köylüler füze sandı! Teklif Kanada'dan geldi
Dünya

Köylüler füze sandı! Teklif Kanada'dan geldi

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde bulunan bir baraj gölünde görülen yüksek hızlı toplu taşıma araçları ile ilgili füze ihbarı yapılmıştı. Yük..
HAVELSAN'da bomba gelişme! Eğer gerçekleşirse...
Gündem

HAVELSAN'da bomba gelişme! Eğer gerçekleşirse...

Havelsan, simülasyon ve modelleme teknolojilerinde elde ettiği birikimle TR Motor’un yerli uçak motoru geliştirme sürecine katkı sağlayacağı..
Örgüt evinde böyle enselendiler!
Gündem

Örgüt evinde böyle enselendiler!

FETÖ soruşturması kapsamında birçok dosyadan aramaları bulunan firari eski emniyet müdürleri Cemil Ceylan ile Hüsrev Salmaner, saklandıkları..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay