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Aktüel

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46'ncı yıl dönümü paylaşımı:

"Harekatın 46. yılında, milli davamız uğruna canlarını ortaya koyan şehitlerimizi, gazilerimizi, saygı ve minnetle anıyorum"

Yeniakit Publisher
2020-07-20 13:54:53 -
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46'ncı yıl dönümü paylaşımı:

ANKARA (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde milli dava uğruna canlarını ortaya koyan şehitleri, gazileri, saygı ve minnetle andığını bildirdi.

Akşener, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından açıklama yaptı.

Akşener, "Yavru vatanımızda Türklerin uğradığı baskı ve zulmü ortadan kaldırmak için milletçe tek yürek olarak gerçekleştirdiğimiz Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yılında, milli davamız uğruna canlarını ortaya koyan şehitlerimizi, gazilerimizi, saygı ve minnetle anıyorum." ifadesini kullandı.

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