İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Metin Ergun koronavirüse yakalandı
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Muğla Milletvekili Metin Ergun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Muğla Milletvekili Metin Ergun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Ergun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.
Sağlık durumu iyi
Genel durumunun iyi olduğunu ve evde izole durumda bulunduğunu aktaran Ergun, şunları kaydetti:
"Bir kaç gündür yaşadığım halsizlik, baş ağrısı gibi şikayetlerime bağlı olarak bugün yaptırdığım Kovid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumum iyi. Bir müddet telefonlara cevap veremeyeceğim için şimdiden özür dilerim."