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İYİ Parti FETÖ’nün çiftliğine dönüştü!

FETÖ’cü suçlamalarını inkar eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in partideki FETÖ ve PKK eksenli yönetim anlayışı peş peşe istifalar getirdi. Kurucu üyeleri bile istifaya sürükleyen Akşener’in son icraatı ise FETÖ destekçisi İdris Naim Şahin’i Ordu’dan aday göstermesi oldu.

14 Şubat 2019 Perşembe 14:23
İYİ Parti FETÖ’nün çiftliğine dönüştü!

 yeniakit.com.tr özel haber 

FETÖ'cü olduğuna dair iddiaları inkar eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, FETÖ destekçisi eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’i İYİ Parti'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterdi.

FETÖ’nün yeni talimatı mı?

Akşener’in siyasetten adı silinen FETÖ destekçisi İdris Naim Şahin’i Ordu’dan aday gösterek yeniden sahay sürmesi kulislerde "FETÖ’nün yeni talimatı" olarak yorumlandı.

MHP’den kopardığı isimlerde büyük bir şamata ile İYİ Parti’yi kuran Akşener’in gün geçtikçe FETÖ ve PKK etkisinde gelişen siyaset anlayışı nedeniyle partide istifaların ardı arkası kesilmedi.

İşte FETÖ-İYİ Parti ilişkisi

Tek başına iktidar olma iddiasıyla kurulan İYİ Parti, ilk seçimi olan 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde CHP, HDP ve Saadet ittifakının çatısı altına girmiş ancak yine de seçimlerden hüsranla ayrılmıştı. Akşener’li İP, CHP’nin desteğiyle Meclis’e girebilmişti.

Akşener 31 Mart yerel seçimleri için de çareyi CHP ve HDP ittifakına katılmakta buldu. Birçok kente birbirlerinin adaylarına destek verecek olan Kılıçdaroğlu’nun CHP’si ve Akşener’li İP’e terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP ise büyükşehirlerde aday göstermeyerek destek verecek.

Meral Akşener'in ekibi FETÖ'cü çıktı

FETÖ’nün çiftliği gibi!

15 Temmuz darbe kalkışmasından önce sık sık "Yurtta sulh cihanda sulh" kelimelerini kullanan ve "Ben başkan olacağım" diyen Akşener’in her ne kadar kabul etmese de FETÖ’nün görüşleri doğrultusunda yürüttüğü politikalar ve parti bünyesine aldığı FETÖ destekçisi isimler çok sayıda il ve ilçe teşkilatı ile partinin kurucu üyelerini bile istifaya sürükledi.

Akşener'in danışmanları FETÖ militanı çıktı

İstifaların sonu gelmedi

İYİ Parti'nin kurucu üyelerinden olan Ruhat Mengi, Yusuf Halaçoğlu, Özcan Yeniçeri, Nevzat Bor ve Cezmi Polat gibi isimler istifa etti.

İYİ Parti'den milletvekili seçilen Hayati Arkaz, Fatih Mehmet Şeker de Akşener yönetimine tepki gösterek İYİ Parti defterini kapattı.

İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, 31 Mart yerel seçimleri için kurulan CHP-HDP-İyi Parti ve Saadet ittifakına tepki gösterek partisinden istifa edip AK Parti’ye katıldı.

CHP'nin İzmir'de ‘ülkücü katili’ olarak bilinen darbeci Nurettin Soyer’in oğlu Tunç Soyer ismini aday göstermesi İyi Parti’de bardağı taşıran son damla oldu. Yaşananların ardından parti teşkilatlarındaki istifaları, İyi Parti reklamlarında dahi oynayan milletvekilleri takip etti.

İYİ Parti’nin reklam yüzleri olan ve kurucu üyeleri arasında yer alan Ali Aydın, Mehmet Fatih Eryılmaz ve Ali Türkşen de parti ile yollarını ayırdı. Çok sayıda il ve ilçe teşkilatı da İP’te yaşanan istifa kervanına dahil oldu.

FETÖ destekçisi Şahin’i aday gösterdi

Seçimlere CHP ve HDP çatısı altına giren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener son olarak FETÖ destekçisi eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’i  Ordu’dan aday gösterdi.

İdris Naim Şahin, FETÖ’nün yayın organı Zaman gazetesine operasyon düzenlendiği dönemde destek için Yenibosna'daki gazete binasına giden ilk isimlerden birisiydi.

FETÖ'cü Emre Uslu istedi, Meral Akşener yaptı

Akşener’in FETÖ’cülerle yakın ilişkisi

FETÖ’cü iddialarını hiç bir zaman kabul etmeyen Akşener’in FETÖ’cü isimlerle olan yakın ilişkisi daha önceden de ortaya çıkarılmıştı.

Akşener’in İYİ Parti'nin İletişim Sorumlusu yaptığı Kerim Çoraklık, "FETÖ propagandası yapmak" suçundan tutuklanmış ve hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' ve ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçlarından 22,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

FETÖ’cü Emre Uslu’dan Akşener’e tam destek!

ABD'nin Virginia eyaletine yerleşen firari FETÖ'cüEmre Uslu, Meral Akşener’in kurduğu İYİ Parti’ye destek mesajları vermişti. Vatan haini Uslu, partinin kurulduğu dönemde şu mesajı paylaşmıştı;

"Meral Akşener’in dikmiş olduğu İyi Parti ağacı, Türkiye’nin son umududur, demokrasiyle Tayyip Erdoğan’ın karşısına çıkma umudu. Dolayısıyla ben bu ağaca su veririm, bu ağacın büyümesini ve filizlenmesini ve güçlenmesini isterim. Çünkü Türkiye’yi demokratik yollardan normale getirecek ve normalleştirecek son umuttur Meral Akşener’in partisi."

Akşener, FETÖ gibi HDP ve CHP ile kolkola girdi

CHP ve İyi Parti birlikteliğinin HDP ile örtülü ittifakı her iki partide de ciddi sıkıntılara neden oldu. Kendi partililerini bile isyan ettiren Meral Akşener’in yönetimindeki İYİ Parti tek başına iktidar olma iddiasıyla siyasi hayatına başlamış olmasına rağmen kısa bir sürede CHP  ve Kandil’in partisi HDP ile kolkola girdi.

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Ekrem Dumanlı isimleri verdi, PKK infaz etti

FETÖ-PKK işbirliği

Fetullahçı Terör Örgütü üyeleri de 15 Temmuz darbe girişiminden önce PKK ile işbirliği yapmış ve seçimlerde Batı’da CHP’yi doğuda ise HDP’yi desteklemişti. FETÖ'nün medya imamı Ekrem Dumanlı, Diyarbakır Belediyesi’ne garaj kapısından girerek HDP’li Gültan Kışanak ile gizli kapaklı görüşmeler gerçekleştirmişti. Dönemin HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu operasyon düzenlenen FETÖ’nün medya organı olan Bugün’ün binasına giderek örgüte alenen destek vermişlerdi.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 14:23
  1. Manisa
  2. İzmir
  3. Diyarbakır
  4. Aydın
  5. Meral Akşener
  6. FETÖ
  7. İdris Naim Şahin
  8. İYİ Parti
  9. Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
  10. CHP
  11. HDP
  12. PKK
  13. Kerim Çoraklık
  14. Emre Uslu
  15. Ekrem Dumanlı
  16. Tunç Soyer

YORUM YAZ

  • Yasin Yılmaz Yasin Yılmaz 1 sa önce
    ak parti geçmişi olupda FETOCU olmayan tek yönetici göster taksimde kendimi asacam yemin ediyorum hadi bi ornek verin
  • Kocasolak Kocasolak 1 sa önce
    İP zaten fetöcülerin SIĞINMA yeri, bunu bilmeyen varmı? Ancaaak AK parti dahil diğerlerinde de AZIMSANAMAYACAK kadar fettuşi var, üstelik yönetici kadrodan. Sıkıysa temizleyin? Enis Berberoğlu NEDEN beraat etti? AK parti içindeki fettuşileri deşifre ETMESİN diye.
  • abcabc1 sa önce
    yurtta sulh cihanda sulh bu darbeidi ve ullananlar belli bu parolayi israilaskerleride kullanmisti marmara gemisinde arastirilmasilazim diye dusunuyorum altindan cok sey cikar
  • MUKAVEMET MUKAVEMET1 sa önce
    Idris Naim Sener tayyip erdoganin milletvekili ve icisleri bakani degilmiydi?Madem Idris Naim Sener fetö cuydu onu milletvekili ve icisleri bakani yapanlarda BAS FETÖ cudur.
  • Onur Akdemir Onur Akdemir 1 sa önce
    Akit e bak akp den kopan DAVUTOĞLU GÜL BABACAN I. NAIM ŞAHINSADULLAH ERGIN ALAYI FETOCU AMMA AKP DE KALMISSA FETOCU DEGIL
  • AlperAlper1 sa önce
    Şarhoş dediğiniz kişi ta 2009 ,da FETÖ ,yü görüp,parlemontada bas bas bağırmış,vidoları internette.Ayrıca o kadar istihbarat,danışman,yöneticiler nasıl olur da CİA ajanı Fetoşu bilmez?
  • IsmailIsmail1 sa önce
    Siz ne iciyorsunuz bilmiyorum, ama bu kadar yandascilik bir gün bir yerinize girecek. AKP den simdiye kadar fetö serefsiziyle baglantisi olan dönek serefsizlerin hepsini partiden atin, ortada akp diye bir sey kalmaz. Allah sahtekarlarin, yalancilarin cezasini verecek bir gün.
  • Yasar uzun Yasar uzun 1 sa önce
    Akit senin fetoyu ovdugun Cok sayida mansetin var
  • BurhanBurhan1 sa önce
    Idris naim sahin feto destekcisi ise iceri niye alinmaz
  • ImamImam1 sa önce
    Hep laf her oka gücün yetiyor da bir bunami yetmiyor . Kapat ozaman iyi partiyi
  • Oğuzhan Yörükoğlu Oğuzhan Yörükoğlu 1 sa önce
    Haburda PKK diyarbakırda BARZANİ suleyman sah turbesini başında PYD persilvanyada FETO vatikanda PAPA ile ittifak yapan TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan haburda pkkyi alkışlayan andımızı kaldıran soysuzlara karsi IYI parti diyoruz!...Ne Mutlu Türküm Diyene !...
  • Cafer Koç Cafer Koç 1 sa önce
    Demekki ak parti feto partisi ayrilirsa fetocu kalirsa kripto
  • Bahadır sağlam Bahadır sağlam 1 sa önce
    Idris naim sahin fetocuysa ak partide fetocu olmayan kimse yoktur

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