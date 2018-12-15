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İYİ Parti Edirne ilçe belediye başkan adayları 2019

İYİ Parti’nin Edirme belediye başkan adayları son dakika açıklandı mı? 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan belediye seçimleri İYİ Parti açısında oldukça önemli. İYİ Parti belediye başkan adayları 2019 belli oldu mu? İYİ Parti Edirne belediye başkan adayları, İYİ Parti Havza belediye başkan adayı, İYİ Parti Enez belediye başkan adayı, İpsala İYİ Parti belediye başkan adayı, İYİ Parti Keşan belediye başkan adayı 2019 kim? İYİ Parti belediye başkan adayları son durum...

15 Aralık 2018 Cumartesi 19:19
İYİ Parti Edirne ilçe belediye başkan adayları 2019

İYİ Parti’nin Edirme belediye başkan adayları son dakika açıklandı mı? 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan belediye seçimleri İYİ Parti açısında oldukça önemli. İYİ Parti belediye başkan adayları 2019 belli oldu mu? İYİ Parti Edirne belediye başkan adayları, İYİ Parti Havza belediye başkan adayı, İYİ Parti Enez belediye başkan adayı, İpsala İYİ Parti belediye başkan adayı, İYİ Parti Keşan belediye başkan adayı 2019 kim? İYİ Parti belediye başkan adayları son durum...

İYİ Parti belediye başkan adaylarını belirlemeye çalışıyor. 24 Haziran seçimlerinde CHP ve Saadet Partisi ile Millet İttifakı’nı oluşturup seçimlere giren İYİ Parti, 24 Haziran seçimlerinde yüzde 9,9 oranında oya sahip olmuş ve 43 milletvekilini Meclis’e sokabilmişti. Türkiye 31 Mart 2019 Pazar günü bu kez belediye seçimleri için sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Yerel seçimler için CHP ve ile günlerdir görüşmeler gerçekleştiren İYİ Parti, sonunda CHP ile anlaşmaya vardı. CHP-İYİ Parti ittifakına göre, İYİ Parti İstanbul, Ankara ve İzmir’i CHP’ye bırakacak, buna karşılık CHP ise başta Balıkesir, Masina, Trabzon gibi şehirlerde İYİ Parti’nin adayını destekleyecek. İYİ Parti belediye başkan adaylarını belirmeye çalışıyor. İYİ Parti Edirme ilçe belediye başkan adaylarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Edirne 2014 yerel seçim sonuçları

CHP adayı Recep Gürkan % 36.9

AK Parti adayı Ahmet Günşen % 29.9

MHP adayı Orhan Çakırlar % 18.3

Enez 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 46

CHP % 43

MHP % 6

HDP % 2

Havsa 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 52

AK Parti % 31

MHP % 12

SP % 2

Keşan 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 50

AK Parti % 36

MHP % 11

Meriç 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 47

CHP % 46

MHP % 5

Uzunköprü 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 54

AK Parti % 30

MHP % 13

SP % 1

Edirne 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

CHP % 46.26

AK Parti % 27.86

İYİ Parti % 15.99

MHP % 4.96

HDP % 3.26

SP % 1.04

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 19:19
  1. Trabzon
  2. İzmir
  3. İstanbul
  4. Balıkesir
  5. Ankara
  6. İYİ Parti Edirne ilçe belediye başkan adayları 2019
  7. İYİ Parti Edirne belediye başkan adayları
  8. İYİ Parti Havza belediye başkan adayı
  9. İYİ Parti Enez belediye başkan adayı
  10. İpsala İYİ Parti belediye başkan adayı
  11. İYİ Parti Keşan belediye başkan adayı 2019

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