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İYİ Parti dökülüyor! Kurucu üyelerden neredeyse kimse kalmadı

MHP’de yer bulamayanların Meral Akşener'in gazıyla ‘yeni parti’ olarak kurdukları İYİ Parti’de istifaların ardı arkası kesilmedi. Henüz yeni kurulan bir parti olmasına rağmen çok sayıda il teşkilatının yanı sıra kurucu üyelerden de birçok isim partiyle yollarını ayırdı.

29 Ocak 2019 Salı 15:09
İYİ Parti dökülüyor! Kurucu üyelerden neredeyse kimse kalmadı

MHP’de genel başkanlık koltuğuna göz diken Meral Akşener, partililerin Devlet Bahçeli’nin arkasından durmasıyla MHP ile yollarını ayırarak etrafına topladıklarıyla birlikte büyük bir gazla İYİ Parti’yi kurdu.

Seçimlere iddialı girmeye çalışan Akşener'in yönetimindeki taze parti, iktidar olmanın yolunu ise CHP ve HDP ile ittifak kurmakta buldu. Ancak parti 24 Haziran seçimlerinde başarısız olunca parti içi muhalefet Akşener’e karşı cephe aldı ve yeni kurulmasına rağmen İYİ Parti, olağanüstü kongre tartışmalarıyla çıkmaza girdi.

Akşener bile istifa etmeye yeltendi

24 Haziran genel seçimlerinin ardından İP’in Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen parti çalıştayında bazı partililerin Akşener’i eleştirmesi sonrası Akşener istifa etmeye kalkışmış ancak daha sonradan yeniden İP Genel Başkanlığı koltuğuna geri dönmüştü.

Kurucu üyeler bir bir istifa ediyor

Akşener’in bile istifa etmeye kalkıştığı İP’de kısa süre içerisinde çok sayıda il başkanı ve milletvekili istifa ederken kurucu üyeler de bir bir parti ile yollarını ayırdı. İktidar olma iddiasıyla yola çıkan Akşener, seçimlerde başarısız olup CHP ve HDP’ye koltuk değneği olma yoluna gidince kurucu üyeler birer birer istifa etti.

İyi Parti'nin kurucu üyelerinden biri olan Ruhat Mengi twitter hesabından hiç bir neden belirtmeden istifa ettiğini duyurmuştu.

Akşener'in istifa girişimiyle sonuçlanan tartışmalı çalıştaydan sonra suların durulmadığı İYİ Parti’de kurucu üyelerden Yusuf Halaçoğlu, Özcan Yeniçeri ve Nevzat Bor da düzenledikleri  basın toplantısı ile istifa ettiklerini açıklamıştı.

Son olarak da İYİ Parti'nin kurucu üyelerinden Cezmi Polat yaptığı yazılı açıklamayla İYİ Parti’den istifa ettiğini duyurdu.

Dün de İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal parti ile yollarını ayırdığını belirtmişti.

yeniakit.com.tr

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 15:09
  1. Manisa
  2. Afyon
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  4. Meral Akşener
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  9. Cezmi Polat
  10. Yusuf Halaçoğlu
  11. Özcan Yeniçeri
  12. Nevzat Bor
  13. Tamer Akkal

YORUM YAZ

  • Milletin iradesiMilletin iradesi56 dk önce
    İp,sizlerin ipiyle dipsiz kuyuya inenlerin vay haline.
  • İbrahimİbrahim1 sa önce
    Hızlı koşan atın b....u seyrek olur ...Demiş atalarımız
  • Adnan KaraaslanAdnan Karaaslan1 sa önce
    Elin oyu ile iktidar partisi olunmaz

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