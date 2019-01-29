İYİ Parti dökülüyor! Kurucu üyelerden neredeyse kimse kalmadı

MHP’de genel başkanlık koltuğuna göz diken Meral Akşener, partililerin Devlet Bahçeli’nin arkasından durmasıyla MHP ile yollarını ayırarak etrafına topladıklarıyla birlikte büyük bir gazla İYİ Parti’yi kurdu.

Seçimlere iddialı girmeye çalışan Akşener'in yönetimindeki taze parti, iktidar olmanın yolunu ise CHP ve HDP ile ittifak kurmakta buldu. Ancak parti 24 Haziran seçimlerinde başarısız olunca parti içi muhalefet Akşener’e karşı cephe aldı ve yeni kurulmasına rağmen İYİ Parti, olağanüstü kongre tartışmalarıyla çıkmaza girdi.

Akşener bile istifa etmeye yeltendi

24 Haziran genel seçimlerinin ardından İP’in Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen parti çalıştayında bazı partililerin Akşener’i eleştirmesi sonrası Akşener istifa etmeye kalkışmış ancak daha sonradan yeniden İP Genel Başkanlığı koltuğuna geri dönmüştü.

Kurucu üyeler bir bir istifa ediyor

Akşener’in bile istifa etmeye kalkıştığı İP’de kısa süre içerisinde çok sayıda il başkanı ve milletvekili istifa ederken kurucu üyeler de bir bir parti ile yollarını ayırdı. İktidar olma iddiasıyla yola çıkan Akşener, seçimlerde başarısız olup CHP ve HDP’ye koltuk değneği olma yoluna gidince kurucu üyeler birer birer istifa etti.

İyi Parti'nin kurucu üyelerinden biri olan Ruhat Mengi twitter hesabından hiç bir neden belirtmeden istifa ettiğini duyurmuştu.

Akşener'in istifa girişimiyle sonuçlanan tartışmalı çalıştaydan sonra suların durulmadığı İYİ Parti’de kurucu üyelerden Yusuf Halaçoğlu, Özcan Yeniçeri ve Nevzat Bor da düzenledikleri basın toplantısı ile istifa ettiklerini açıklamıştı.

Son olarak da İYİ Parti'nin kurucu üyelerinden Cezmi Polat yaptığı yazılı açıklamayla İYİ Parti’den istifa ettiğini duyurdu.

Dün de İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal parti ile yollarını ayırdığını belirtmişti.

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