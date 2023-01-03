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Siyaset İYİ Parti Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili projesini ortaya koydu! Bakalım CHP ne cevap verecek?
Siyaset

İYİ Parti Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili projesini ortaya koydu! Bakalım CHP ne cevap verecek?

Prof. Dr. Ümit Özlale, “İmamoğlu, Altılı Masa’nın ortak adayı olur, hapis cezası aday gösterildikten sonra kesinleşirse ve Masa’nın başka bir aday gösteremeyeceği aşamaya gelinirse plan nedir?” sorusuna yanıt verdi. Bakalım bu plana CHP ne yanıt verecek?

Yeniakit Publisher
2023-01-03 09:08:00 -
İYİ Parti Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili projesini ortaya koydu! Bakalım CHP ne cevap verecek?

Altılı Masa’nın 2 Ekim 2022 tarihli toplantısında kurulmasına karar verilen Temel Politikalar Ortak Çalışma Grubu’nda İYİ Parti adına katılan Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ümit Özlale, Saraçhane polemiğine ilişkin Medyascope’a konuştu.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ümit Özlale, “İmamoğlu, Altılı Masa’nın ortak adayı olur, hapis cezası aday gösterildikten sonra kesinleşirse ve Masa’nın başka bir aday gösteremeyeceği aşamaya gelinirse plan nedir?” sorusuna şu cevabı verdi:

“Altılı Masa’nın bu konuda net bir tutum izlemesi, ‘Biz bu belediye başkanlarının adaylıklarına şu şekilde evet veya hayır diyoruz’ demesi lazım. Bana göre daha bunlar tartışılmadan, bu riskin konuşulması için erken. Eğer Ekrem Bey aday olursa, Masa, bahsettiğiniz riski bertaraf etmek için mutlaka ikinci bir ‘back up’ aday çıkarabilir ama bunun için önce Masa’nın içerisindeki genel başkanların cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki düşüncelerini net, herhangi bir şüpheye mahal vermeyecek şekilde belirtmesi gerekiyor.”

“Alınmaz denen İstanbul, 30 küsür yıldan sonra ilk defa Millet İttifakı tarafından alındı, hem de iki defa. Alınmaz denen İstanbul’u iki defa alan Büyükşehir Belediye Başkanı, korkunç bir haksızlıkla, hukuksuzlukla karşı karşıya. Biz oraya destek olmaya gittiğimizde, bizim desteğimizi, ‘Cumhurbaşkanı adaylarını buldular, CHP’nin iç işlerine karışıyorlar ya da iç işlerimize karıştırmayız’ tarzında yorumlamayı üzücü ve kırıcı buluyorum. Bu kadar rahatlıkla İstanbul’dan vazgeçebilmek, bu haksızlık, hukuksuzluk karşısında bunu cumhurbaşkanı adaylığı üzerinden yorumlamak, İstanbul sonrasında sıranın diğer şehirlere gelebileceği kaygısını bende doğuruyor.”

 “İstanbul sadece İYİ Parti’de olsaydı, biz bütün gün orada durup ‘İstanbul’u vermeyiz’ derdik, çok daha sert bir tepki gösterirdik. Parti adına değil, kendi adıma konuşuyorum. Saraçhane’de ortaya çıkan enerjinin, o haksızlığın hukuksuzluğun bir iktidara yürüyüşe çevrilememesini üzücü buluyorum. Saraçhane’yi daha iyi değerlendirebilirdik, enerjisi tam olarak kullanılmadı.”

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Yorumlar

Turan

Hakaret edene ceza verilmesinin nesi haksızlık nesi hukuksuzluk? İyice kör olmuşsunuz!

vatandaş

Bu beceriksizler ülkeyi batırır
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