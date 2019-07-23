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İYİ Parti çok fena karıştı

İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun, "Erdoğan’ın iradesi devlet iradesidir ‘Yenikapı Ruhu’ canlanmalı" sözleri İYİ Parti'de görüş ayrılıklarına yol açtı.

23 Temmuz 2019 Salı 16:10
İYİ Parti çok fena karıştı

 Sezai ERHAN  yeniakit.com.tr 

İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun, "Erdoğan’ın iradesi devlet iradesidir ‘Yenikapı Ruhu’ canlanmalı" sözleri İYİ Parti'de farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu. İYİ Parti kurucusu ve Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi Onur Aydın, "Yavuz Bey’in açıklamaları son derece şahsi ve kişisel görüşlerini yansıtmaktadır. Bu tespitler şahsımı yada İYİ Parti’ye gönül veren milyonları bağlayıcı nitelikte değildir. Çünkü İYİ Parti bu ilkeler üzerine inşa edilmemiştir. Yavuz Ağıralioğlu’nun iradesi de İYİ Parti’nin iradesi değildir" dedi.

İYİ Parti İstanbul Kurucu İl Disiplin Kurulu Başkanı Fatih Yılmaz da, "Partimin Grup başkanvekili Yavuz Bey’in iradesi benim, bizim ve hiçbir İYİ Partilinin iradesi olamaz. Eğer AKP’de siyaset yapmak istiyorsa parti hala orada" dedi.

Akşener kimin yanında yer aldı?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise, partisinin İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz’ın oğlunun önceki gün düzenlenen düğününde İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu ile birlikte görüntü vermesi, "Ben Yavuz beyin yanındayım" yorumlarına neden oldu.

 

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 16:10
  1. İstanbul
  2. Aydın
  3. İYİ Parti
  4. Meral Akşener

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