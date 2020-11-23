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Siyaset İYİ Parti-CHP arasında Abdülhamid-Atatürk kriz! Ağıralioğlu'nun sözlerine Hüsnü Bozkurt'tan tepki
Siyaset

İYİ Parti-CHP arasında Abdülhamid-Atatürk kriz! Ağıralioğlu'nun sözlerine Hüsnü Bozkurt'tan tepki

İYİ Parti-CHP ittifakındaki çatırdamalar devam ederken iki parti arasında yeni kriz ortaya çıktı. Milliyetçi kökenli İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu'nun ”Abdülhamid neyse Atatürk odur..” sözlerine CHP'li eski Milletvekili Hüsnü Bozkurt, sert bir şekilde tepki gösterdi. Bu durum ittifak arasındaki yeni gerilimin ışığını yaktı.

Yeniakit Publisher
2020-11-23 18:31:00 - 2020-11-23 18:50:25

İYİ Parti ve CHP arasında yaşanan çatlaklar yeni bir krizle gün yüzüne çıktı. İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu'nun ”Abdülhamid neyse Atatürk odur..” sözlerine partisinden ulusalcı Aytun Çıray'dan tepki gelirken CHP'li Hüsnü Bozkurt da çok sert ifadelerle eleştirdi.

İYİ Parti'de milliyetçiler ve ulusalcılar ters düştü

İYİ Parti’de ‘seçilmeyecekler listesi’, FETÖ skandalı, ‘gizli anayasa’ görüşmeleri ve ardından gelen ihraç ve istifalar partide artçıları bitmeyen bir deprem meydana getirdi. Bu krizler henüz partide çözüme kavuşmazken yeni bir kriz daha patlak verdi. İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu'nun ”Abdülhamid neyse Atatürk odur..” sözleri partideki milliyetçi ve ulusalcıları birbirine düşürdü.

Milliyetçi kökenli İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu'nun ”Abdülhamid neyse Atatürk odur..” sözlerine ulusalcı kökenli Aytun Çıray, "Tarihimizi inkâr etmiyoruz... Ancak "Abdülhamid neyse Atatürk odur.." sözünü ben kabul etmiyorum." diyerek tepki gösterdi.

CHP'li Hüsnü Bozkurt İYİ Parti'ye çıkıştı

Ağıralioğlu'nun bu sözlerine Çıray’ın ardından Millet İttifakının sol cenahı olan CHP’den de tepki geldi. CHP eski Milletvekili Hüsnü Bozkurt, Ağıralioğlu'nun ifadeleriyle ilgili “Densiz ”DOST” un biri “ABDÜLHAMİT NEYSE ATATÜRK O’DUR” buyurmuş. Görülüyor ki;bu KAFA’nın mevcut iktidar anlayışından farkı yoktur. Bu densizliğe tepkisiz kalmak AYIP,bu KAFA ile iktidar aramaksa NAFİLEDİR. Akşehir Gölü’ne maya çal daha iyi...” ifadelerini kullandı.

Millet İttifakı'nda yaşanan çatırdamalar Abdülhamid-Atatürk kriziyle yeni bir boyut kazandı. 'Gizli anayasa' ile 'paçayı nasıl kurtaracağız' gerilimi yaşayan muhalefetteki bu yeni kriz, ittifakın sonunun geldiği yorumlarını yaptırdı.

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