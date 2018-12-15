İYİ Parti Çanakkale ilçe belediye başkan adayları 2019

İYİ Parti’nin Çanakkale belediye başkan adayları son dakika açıklandı mı? 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan belediye seçimleri İYİ Parti açısında oldukça önemli. İYİ Parti belediye başkan adayları 2019 belli oldu mu? İYİ Parti Çanakkale belediye başkan adayları, İYİ Parti Ayvacık belediye başkan adayı, İYİ Parti Bayramiç belediye başkan adayı, Biga İYİ Parti belediye başkan adayı, İYİ Parti Bozcaada belediye başkan adayı 2019 kim? İYİ Parti belediye başkan adayları son durum...

İYİ Parti belediye başkan adaylarını belirlemeye çalışıyor. 24 Haziran seçimlerinde CHP ve Saadet Partisi ile Millet İttifakı’nı oluşturup seçimlere giren İYİ Parti, 24 Haziran seçimlerinde yüzde 9,9 oranında oya sahip olmuş ve 43 milletvekilini Meclis’e sokabilmişti. Türkiye 31 Mart 2019 Pazar günü bu kez belediye seçimleri için sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Yerel seçimler için CHP ve ile günlerdir görüşmeler gerçekleştiren İYİ Parti, sonunda CHP ile anlaşmaya vardı. CHP-İYİ Parti ittifakına göre, İYİ Parti İstanbul, Ankara ve İzmir’i CHP’ye bırakacak, buna karşılık CHP ise başta Balıkesir, Masina, Trabzon gibi şehirlerde İYİ Parti’nin adayını destekleyecek. İYİ Parti belediye başkan adaylarını belirmeye çalışıyor. İYİ Parti Çanakkale ilçe belediye başkan adaylarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

CHP Çanakkale belediye başkan adayı Ülgür Gökhan oldu.

CHP Çanakkale Çan belediye başkan adayı Bülent Öz

CHP Çanakkale Ayvacık belediye başkan adayı Mesut Bayram

CHP Çanakkale Ezine belediye başkan adayı Halil Büyükerol

CHP Çanakkale Lapseki belediye Çardak belediye başkan adayı Metin Semerci

2014 Çanakkale yerel seçim sonuçları

CHP adayı Ülgür Gökhan % 54.4

AK Parti adayı Mehmet Daniş % 35.9

MHPadayı Halil Rüştü Akgün % 7.3