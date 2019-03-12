İyi Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ataş, "31 Mart’ta kucaklaşalım ve bunlara bir ders verelim"

İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve aynı zamanda Milletvekili Dursun Ataş, Sarız’da coşkuyla karşılandı. Ataş, vatandaşlarla sohbet edip, dert dinledi. Ataş, “Ayrım yapa yapa ülkeyi gerdiler,ama bizleri bölemediler. Bunların koltuk hırsı, koltuk bekası sorunu var. 31 Mart’ta kucaklaşalım, kenetlenelim ve bunlara bir ders verelim” dedi.

İYİ Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve aynı zamanda Kayseri Milletvekili Dursun Ataş ve beraberindeki Millet İttifakı temsilcileri, Sarız’da vatandaşlarla bir araya geldi. İlçede Ataş ve beraberindekileri vatandaşlar karşıladı ve karşılamada uzun kuyruklar oluştu. Ataş, vatandaşlarla tek tek tokalaştı, selamlaştı.

Daha sonra esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Ataş, esnafın sorunlarını dinledi, projelerini anlattı. Türkiye’nin kötü yönetildiğini ve bugün yaşanan sıkıntıların da bu durumu gözler önüne serdiğini dile getiren Ataş, “Birliğimizi ve beraberliğimizi bozamayacaklar. Ben Pınarbaşı’nda belediye başkanlığı yaptım, kimseyi ötekileştirmedi. Ömer Faruk Eroğlu Başkanımız da kimseyi ötekileştirmedi. Biz asla parti ayrımı yapmadık. Herkese hizmet etmek için çalıştık. Sizler toplumu ayrıştıranlara inşallah 31 Mart’taders vereceksiniz. Ülkemizin geleceği, çocuklarımızın geleceği için bunlara ders vereceksiniz. Ayrım yapa yapa ülkeyi gerdiler, ama bizleri bölemediler. Bizim koltuk hırsımız yok, hizmet aşkımız var. Bunları ise koltuk hırsı ve koltuk bekası sorunu var. Halkın ise gelecek sıkıntısı var, ekmek parası derdi var. İnsanların kucaklaşması ve kenetlenmesi lazım. Artık ötekileştirenlere bir ders vermek lazım. İnsanların aklı ile alay edenlere ders vermek lazım” dedi.