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İYİ Parti Başkanlık Divanı Toplantısı

Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu:- "Bazı belediye başkanlarının görevden alınmasına sebep olan olaylar son 5 ay içerisinde gerçekleşmiş ise bunu somut ve hukuki argümanlar ile halka açıklamak iktidarın görevidir"

21 Ağustos 2019 Çarşamba 13:28
İYİ Parti Başkanlık Divanı Toplantısı

ANKARA (AA) - İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, üç büyükşehir belediyesindeki görevlendirmelere ilişkin, "Bazı belediye başkanlarının görevden alınmasına sebep olan olaylar son 5 ay içerisinde gerçekleşmiş ise bunu somut ve hukuki argümanlar ile halka açıklamak iktidarın görevidir." dedi.

Ağıralioğlu, dün gerçekleştirilen Başkanlık Divanı Toplantısı'na ilişkin partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, İYİ Parti'nin terörle mücadeledeki kararlılığının, hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti ilkelerine olan bağlılığı kadar kesin ve tavizsiz olduğunu söyledi.

Terörden medet uman, terörü öven ve dirliği bozan hiçbir eyleme müsamaha gösterilmemesi gerektiğine inandıklarını vurgulayan Ağıralioğlu, "Demokrasi ve hukuk, millet iradesinin tecelli etmesinin en önemli aracı ve teminatıdır. Bununla birlikte, seçilmiş olmak, seçilenlere her şeyi yapabilme salahiyeti tanımak anlamına gelmez. Seçilmiş olmak bir suç işleme imtiyazına dönüştürülemez." ifadelerini kullandı.

Ağıralioğlu, idarenin bazı eylemlerinin, terör ve teröre destek olanlara gerekli cezanın verilmesi şeklinde beyan edildiğini, bu kapsamda yapılan idari işlemlerin doğruluk karinesi ile devlete ve hukuka itimadı sarsmayacak şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bazı belediye başkanlarının görevden alınmasına sebep olan olaylar son 5 ay içerisinde gerçekleşmiş ise bunu somut ve hukuki argümanlar ile halka açıklamak iktidarın görevidir. İyi hal kağıdı verdiğiniz, seçmen listelerinde ilan ettiğiniz, seçimde propaganda fırsatı tanıdığınız malum adayların kazananlarına mazbata verip sonra görevden uzaklaştırma iradenizi milletimize izah etme mesuliyeti bizzat iktidarındır."

Suriye'de yaşanan gelişmelere de değinen Ağıralioğlu, Suriye'nin kuzeyinin, "Kuzey Suriye" olma tehlikesini gözlemlediklerinin altını çizerek, "Oysa ki terörle mücadelenin en önemli merhalesi içerideki amansız takip kadar, sınırlarımızın hemen yanı başında kurulacak bir uydu devletin kurulmasına müsaade etmemektir." diye konuştu.

- "Teröre iltimas yok"

Ağıralioğlu, gazetecilerin üç büyükşehir belediyesindeki görevlendirmelere ilişkin sorusu üzerine şunları kaydetti:

"Teröre en ufak bir iltimas, çocuklarımızın canında parmak izi olanlara en ufak bir tolerans tanıyamayız. Lakin Türk demokrasisinin kalitesini, devlet ve millet düşmanlarının aleyhimize propaganda yapacağı işlere de imkan tanımamalıyız."

Ağıralioğlu, bazı baroların Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak Yeni Adli Yıl Açılış Töreni’ne katılmama kararını ise "Yeni tecrübe ettiğimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yönetim merkezi külliyedir. Dolayısıyla devletimizin şu anda oylanmış, millet vicdanında oya sunulmuş ve neticeleri itibarıyla da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi diye bir model ile yönetiliyoruz. Tanımıyorum, uymuyorum, gitmiyorum, gelmiyorum gibi cümleler memleketin mesuliyetini taşımak isteyenlerin cümleleri değildir. Gidersiniz ve gözlerinin içine bakarak neyin eksik neyin yanlış olduğunu söylersiniz." şeklinde değerlendirdi.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 13:28
  1. HDP'li 3 belediyeye kayyım atanması
  2. İyi Parti
  3. İyi Parti Başkanlık Divanı Toplantısı
  4. İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu

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