İYİ Parti Balıkesir ilçe belediye başkan adayları 2019

İYİ Parti’nin Balıkesir belediye başkan adayları son dakika açıklandı mı? 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan belediye seçimleri İYİ Parti açısında oldukça önemli. İYİ Parti belediye başkan adayları 2019 belli oldu mu? İYİ Parti Balıkesir belediye başkan adayları, İYİ Parti Ayvalık belediye başkan adayı, İYİ Parti Baldırma belediye başkan adayı, Edremit İYİ Parti belediye başkan adayı, İYİ Parti Dursunbey belediye başkan adayı 2019 kim? İYİ Parti belediye başkan adayları son durum...

İYİ Parti belediye başkan adaylarını belirlemeye çalışıyor. 24 Haziran seçimlerinde CHP ve Saadet Partisi ile Millet İttifakı’nı oluşturup seçimlere giren İYİ Parti, 24 Haziran seçimlerinde yüzde 9,9 oranında oya sahip olmuş ve 43 milletvekilini Meclis’e sokabilmişti. Türkiye 31 Mart 2019 Pazar günü bu kez belediye seçimleri için sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Yerel seçimler için CHP ve ile günlerdir görüşmeler gerçekleştiren İYİ Parti, sonunda CHP ile anlaşmaya vardı. CHP-İYİ Parti ittifakına göre, İYİ Parti İstanbul, Ankara ve İzmir’i CHP’ye bırakacak, buna karşılık CHP ise başta Balıkesir, Masina, Trabzon gibi şehirlerde İYİ Parti’nin adayını destekleyecek. İYİ Parti belediye başkan adaylarını belirmeye çalışıyor. İYİ Parti Balıkesir ilçe belediye başkan adaylarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

AK Parti Balıkesir belediye başkan adayı Yücel Yılmaz oldu.

Balıkesir 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Ahmet Edip Uğur % 39.8

MHP adayı İsmail Ok 31.6

CHP adayı Sami Sözat % 25.3

Ayvalık belediye seçim sonuçları

CHP % 36

MHP % 28

AK Parti % 16

DSP % 15

Bandırma belediye seçim sonuçları 2014

CHP % 45

AK Parti % 34

MHP % 16

Bigadiç belediye seçim sonuçları

AK Parti % 39

CHP % 24

SP % 23

MHP % 11

Burhaniye belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 40

CHP % 39

MHP % 16

Edremit belediye seçim sonuçları 2014

CHP % 44

AK Parti % 33

MHP % 17

Gönen belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 43

CHP % 32

MHP % 22

Balıkesir 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

AK Parti % 41.09

CHP % 30.75

İYİ Parti % 15.04

MHP % 7.55

HDP % 3.85

SP % 1.19