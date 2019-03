İYİ Parti Adapazarı Belediye Başkan Adayı Aydoğan: “Adapazarı ‘İYİ’ olacak”

Seçim çalışmaları kapsamında Mithatpaşa Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelen İYİ Parti Adapazarı Belediye Başkan Adayı Dr. Aydoğan Arslan, milletin kararını verdiğini ve 31 Mart’ta Adapazarı’nın iyi olması için tercih yapacağını söyledi.

İYİ Parti Adapazarı Belediye Başkan Adayı Dr. Aydoğan Arslan, 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala saha çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Dr. Arslan, Mithatpaşa Mahallesinde bulunan kıraathaneleri ziyaret etti. Aydoğan Arslan, kıraathanedeki vatandaşlarla tek tek selamlaşıp hasbıhal etti. Seçim sürecini değerlendiren Dr. Arslan, “Aşık Veysel’in dediği gibi uzun ince bir yola çıktık. Bu yola çıkarken şehrini seven, şehrine sahip çıkan insanlara güvendim, inandım. Açıkladığımız her proje, söylediğimiz her söz karşılık buldu. Kentsel Dönüşüm dedik, rakiplerimiz adeta destek verircesine dönüşümü öne çıkardılar. Yenikent Bölgesi ihmal edildi dedik. Onlarda o bölgeyi gündemlerine aldılar. Bizim bütün derdimiz buydu. Şehrimizin sorunları ve çözüm yolları konuşulsun. Şükürler olsun bunu başardık. Sizlerin samimi desteğiyle her alanda örnek bir Adapazarı imar edeceğiz” dedi.

Dr Arslan sözlerinin devamında, “Kırıp dökmeden, siyaseti çirkinleştirmeden yolumuza devam ediyoruz. Gittiğimiz her yerde birliktelikten, kardeşlikten bahsediyoruz. Milletimiz, şehrine sahip çıkacak buna inanıyoruz. Ev ziyaretlerimizde, esnaf ziyaretlerimizde yakaladığımız birliktelik başarıyı getirecek. Milletimizin 31 Mart’ta Adapazarı’nın iyi olması için tercihte bulunacağını görüyorum. Elini sıktığım, beni bağrına basan insanlardan aldığım enerji bizleri daha çok çalışmaya teşvik ediyor. İnşallah hep birlikte iyiyi güzeli yaşayacağız” diye konuştu.