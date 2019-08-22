İYİ Parti 2 günlük suskunluğunu bozdu!

İyi Parti, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevden alınarak yerlerine illerin valilerinin atanması karşısında iki gündür sürdürdüğü suskunluğunu bozdu.

SEÇMENİN BASKISINA DAYANAMADILAR, HDP'NİN ADINI GEÇİRMEDEN AÇIKLAMA YAPTILAR

Seçmenlerin baskısına dayanamayan İyi Parti Başkanlık Divanı yerel seçimde örtülü iş birliği yaptığı HDP'yi kızdıracak bir açıklama yaptı. Açıklamada HDP'nin adının geçirilmemesi ise dikkat çekti.

İyi Parti Başkanlık Divanı'nda İçişleri Bakanlığı'nın Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir belediye başkanlarını görevden uzaklaştırması ve yerlerine kayyum atanması değerlendirildi. Partinin konuya ilişkin açıklamasını ise İyi Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu yaptı.

"TERÖRE VE TERÖRE DESTEK VERENLERE..."

Açıklamada, "Demokrasi ve hukuk, millet iradesinin tecelli etmesinin en önemli aracı ve teminatıdır. Ancak seçilmiş olmak, seçilenlere suç işlemek ve hukuka uymamak imtiyazı tanımaz. Teröre ve teröre destek verenlere gerekli ceza verilmeli fakat bu süreçte alınan idari kararlar ve yapılan idari işlemler doğruluk karinesi ile devlete ve hukuka olan itimadı sarsmamalıdır" denildi.

HDP'NİN ADINI ANMADI

Seçmen baskısı üzerine sessizliğini bozan İYİ Parti, yerel seçim ortağı HDP'nin adını anmadı.