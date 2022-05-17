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Siyaset ’İyi ki varsın iyi ki Türkiye’min başkanısın Erdoğan’
Siyaset

’İyi ki varsın iyi ki Türkiye’min başkanısın Erdoğan’

Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği taleplerine ilişkin değerlendirmede bulunan TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, “Türkiye’nin vetosuyla karşı karşıya kaldılar. İyi ki varsın İyi ki Türkiye’min başkanısın Sn. @RTErdogan” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-05-17 22:51:00 -
’İyi ki varsın iyi ki Türkiye’min başkanısın Erdoğan’

YENİ AKİT / ANKARA

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği taleplerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, “İsveç ve Finlandiya açık, net, aşikar, sarih bir şekilde terör örgütlerini himayesine almış ve destek oluyor. NATO’ya girmeye hazırlanıyorlar… Ve Türkiye’nin Vetosuyla karşı karşıya kaldılar.İyi ki varsın İyi ki Türkiye’min başkanısın Sn. @RTErdogan”

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Yorumlar

Ayşe ketenci

İyiki Allah onu bize nasip etti umarım almaz
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