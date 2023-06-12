İyi ki seçimi kazanamadılar! Günlerdir manşetlerinden dini değerleri hedef alıyorlar

CHP'ye yakın Birgün ve Cumhuriyet gazeteleri günlerdir attıkları manşetlerle İslami değerleri hedef alıp, dindarlara zulmedilen 28 Şubat hasretiyle yanıp tutuştuklarını ortaya koydu.

Okullarda imam ve vaiz görevlendirilmesi planından, okulda kılınan Cuma namazına kadar atılan her adımdan rahatsız olan gazeteler, MSB personelinin Hac ibadetine de karşı durdu.

Dini hassasiyeti olan Müslümanları "gerici" sözüyle hedef alan Birgün ve Cumhuriyet'in son birkaç gündür aralıksız attıkları manşetlerden bazıları şöyle:



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