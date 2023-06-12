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Medya İyi ki seçimi kazanamadılar! Günlerdir manşetlerinden dini değerleri hedef alıyorlar
Medya

İyi ki seçimi kazanamadılar! Günlerdir manşetlerinden dini değerleri hedef alıyorlar

Yeniakit Publisher
2023-06-12 01:14:00 - 2023-06-12 01:19:39
İyi ki seçimi kazanamadılar! Günlerdir manşetlerinden dini değerleri hedef alıyorlar

14 Mayıs 2023 seçiminden önce kendi çevrelerine sundukları en sıkı vaatleri "İmam Hatip okullarını kapatmak", "Tarikatların kapısına zincir vurmak", "LGBT'ye yasal güvence" olanlar, yaşadıkları seçim hezimetinin ardından atağa geçti.

CHP'ye yakın Birgün ve Cumhuriyet gazeteleri günlerdir attıkları manşetlerle İslami değerleri hedef alıp, dindarlara zulmedilen 28 Şubat hasretiyle yanıp tutuştuklarını ortaya koydu.

Okullarda imam ve vaiz görevlendirilmesi planından, okulda kılınan Cuma namazına kadar atılan her adımdan rahatsız olan gazeteler, MSB personelinin Hac ibadetine de karşı durdu.

Dini hassasiyeti olan Müslümanları "gerici" sözüyle hedef alan Birgün ve Cumhuriyet'in son birkaç gündür aralıksız attıkları manşetlerden bazıları şöyle:


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