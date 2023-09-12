Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre Erbaş, makamında kabul ettiği ataşe ve müşavirlere, yeni görevlerinin hayırlı olması temennisini iletti.

Gidecekleri ülkede soydaş ve dindaşlara din hizmeti götüreceklerine işaret eden Erbaş, ataşe ve müşavirlere, 7’den 70’e, kadınından erkeğine, mazlumundan mağduruna birçok insanın kendilerini beklediğini hiçbir zaman akıllarından çıkarmamaları tavsiyesine bulundu.

Erbaş, "Hizmetinizin kolay, bereketli ve verimli olmasını istiyorsanız gönüllere dokunup dualarla görevinizi tamamlamanız gerekiyor. Beklenen olmanın ne demek olduğunu iyi idrak etmelisiniz ve milletimiz hep beklenen olmuş. Dolayısıyla gittiğiniz yerlerde böyle bir anlayış yoksa onu da geliştirmemiz lazım. ‘Biz geldik. İyi ki geldiniz’ dedirtmemiz lazım" değerlendirmesinde bulundu.

"Müslüman, görev bilincine ve vazife ahlakına sahip olan kimsedir" diyen Erbaş, şunları ifade etti:

"Allah’ın insanlığa rehber olarak gönderdiği peygamberlerin hayatına baktığımızda hep görev bilinci ve vazife ahlakını görmekteyiz. Onların Kur’an-ı Kerim’deki kıssalarına baktığınız zaman bunu görürsünüz. Vazife ahlakı, görev bilinci. Peygamberler, ümmetlerine, topluluklarına bunu tebliğ etmişlerdir."

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Kabulde, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun da hazır bulundu.