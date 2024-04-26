İyi dinle Doğan Bekin, iyi dinle Fatih Erbakan! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu utanmazlığa bakın

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 31 Mart seçiminden önce bir konşmasında, "İsrail'i, İran'ın füzelerine karşı korumak üzere Malatya'da Kürecik'te kurulmuş radar üssü var. Bu katil, siyonist İsrail rejimini korumak bize mi kaldı Allah aşkına, kapatalım şu Kürecik Radar Üssü'nü" demişti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Haniye ile bir araya geldiği gün aynı yalanı gündeme getirdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, iddianın defalarca yalanlanmasına karşın aynı yalanın tekrar tekrar gündeme getirilmesine tepki gösterdi. Erdoğan, "Gazzelilerin haklarını savunma maskesi altında Filistin'e en büyük desteği veren ülkemiz yıpratılmak, yıldırılmak istenmiştir. Şimdi aynı çevrelerin, şu utanmazlığa bakın, Kürecik'teki radar üssüyle ilgili benzer yalanlara sarıldığını görüyoruz. Daha önce defalarca açıkladığımız tüm yönleriyle pek çok kez açıklığa kavuşturduğumuz bu meseleyi istismar etmeye çalışıyorlar." dedi.

"Kürecik'teki radar merkezinin ülkemizin ve ittifakımızın güvenliği dışında hiçbir devletle herhangi bir ilişkisi, bağı, irtibatı yoktur ve olamaz. Türkiye Cumhuriyeti böyle bir şeye zaten izin vermez, vermemiştir" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

Bir Müslüman olarak her şeyden önce yalan, Allah'ın ve Rasulünün (sav) en çok nefret ettiği şeydir. Böyle yalan söylemeyin. Kurtulamazsınız. Bunun hesabını da ebedi alemde vereceksiniz.