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Dünya İyi bir şamar yiyen Ermenistan uslanmıyor
Dünya

İyi bir şamar yiyen Ermenistan uslanmıyor

Dağlık Karabağ'da yediği tokatı unutamayan Ermenistan çeşitli yollara başvurmaya devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-18 02:07:00 -
İyi bir şamar yiyen Ermenistan uslanmıyor

Azerbaycan ve Ermenistan arasında sınır netleştirme süreciyle ilgili görüşmelerin devam ettiğini söyleyen Devlet Başkanı Aliyev, iki ülke sınırında silahlı çatışmanın yaşanmadığı için Erivan’ın Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’ne (KGAÖ) yaptığı başvurunun asılsız olduğunu belirtti.

Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ve Kazakistanlı mevkidaşı Kasım Cömert Tokayev arasında bugün bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

Azerbaycan Devlet Başkanlığı Ofisi’nden RIA Novosti’ye yapılan açıklamada, “Devlet Başkanı İlham Aliyev, Kazakistan Devlet Başkanı’na Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki son olaylar hakkında bilgi verdi. Bu bağlamda, Azerbaycan Devlet Başkanı, sınır netleştirme sürecinin işlediğini, Ermeni tarafının bu sürece tepkinin yanlış olduğunu söyledi. Ermenistan’ın bu konuyu KGAÖ’ye taşıması, sorunu uluslararası hale getirme girişiminden başka bir şey değil ve tamamen asılsız, sınırda çatışma yaşanmadı, durum istikrarlı, görüşmeler devam ediyor” ifadesine yer verildi.

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