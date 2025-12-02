‘İyi biliyoruz ve konuşursak borçlu çıkarsınız’’ DEM’den Özgür Özel'e ‘Cellat’ göndermesi

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin TBMM grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bakırhan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in "Stockholm Sendromu" ve "celladına aşık olma" sözlerine cevap verdi.

Tuncer Bakırhan, "Biz Meclis’te barış için yasa konuşurken, sokaklarda barışı toplumsallaştırırken siz kürsüden neden bir halkı aşağılayıcı sözler kullanıyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

"Hepiniz borçlu çıkarsınız"

Bakırhan "Biz bu coğrafyada halklar, inançlar, devrimciler, ezilenler olarak celladı mezarlıklarımızdan, faili meçhullerden, yakılmış köylerimizden, direndiğimiz o zindanlardan iyi biliriz" dedi.

1990'lı yıllarda dönemin DEM Partisi, HEP’i ittifakla TBMM'ye taşıyan CHP zihniyetinin o dönemki partisi SHP yılarındaki faili meçhullere atıfta bulunan Tuncer Bakırhan, "Cellat defterini açacaksak, geçmişi konuşacaksak hepiniz borçlu çıkarsınız" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel ne demişti?

CHP lideri Özgür Özel, Cumartesi günü partisinin 39'uncu Olağan Kurultayı sırasında yaptığı konuşmada, Terörsüz Türkiye sürecine destek veren DEM Parti'yi hedef almıştı.

"Biz mevzi olarak partimizi değil, bir cephe olarak demokratik siyaseti savunuyoruz" diyen Özel, "Herkesi, canı istediğinde 'şu parti kapatılsın', kapatmıyorsa 'Anayasa Mahkemesi de kapatılsın' diyenlerin demokratlığını hatırlamaya davet ediyorum. Bir Stockholm sendromuna kapılmamaya, dün elinden zor kurtulduğunuz celladınıza aşık olmamaya davet ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.