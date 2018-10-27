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İYH’nin dijital altyapısına Turkcell ve Huawei imzası

Güçlerini birleştiren Turkcell ve Huawei, Yeni Havalimanı’nın dijital alt yapısını kurdu.

27 Ekim 2018 Cumartesi 10:07
İYH’nin dijital altyapısına Turkcell ve Huawei imzası

Dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell ve teknolojinin küresel devlerinden Huawei güçlerini birleştirerek Yeni Havalimanı’nın dijital alt yapısını kurdu. Bu bina içi dijital şebeke sayesinde, İstanbul Yeni Havalimanı’nı kullanan yolcular, 4.5G hızında kesintisiz internet ve geniş kapsamadan faydalanabilecek. Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, “Burayı kullanacak olan milyonlarca yolcuya eşsiz bir iletişim deneyimi sağlarken bir yandan da kullandığımız üstün teknoloji sayesinde, bilet kontuarları, geliş ve gidiş salonları, tax-free mağazaları gibi yoğun insan trafiği yerlerde de çok yüksek hızda ve geniş kapasitede mobil iletişim hizmeti sunacağız” dedi. Huawei Small Cell Ürün Yöneticisi Peng Honghua ise, “Yeni Havalimanı yüksek trafik hacminin yanı sıra sunacağı yüksek kullanıcı deneyimiyle de İstanbul’un itibarına katkı sağlayacak” diye konuştu.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 10:07
  1. Turkcell
  2. Huawei
  3. Yeni Havalimanı
  4. İstanbul Yeni Havalimanı
  5. 4.5G
  6. Turkcell Şebeke Teknolojileri
  7. Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin
  8. Huawei Small Cell Ürün Yöneticisi Peng Honghua

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