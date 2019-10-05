0553 313 94 23

İVME paketi ile 9,5 milyar liralık kredi tahsisi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından İVME Finansman Paketi’ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

05 Ekim 2019 Cumartesi 11:36
İVME paketi ile 9,5 milyar liralık kredi tahsisi

İleri, Verimli, Milli Endüstri (İVME) Finansman Paketi ile 5 Ağustos-30 Eylül döneminde tahsis edilen kredi limiti 5,2 milyar liradan yüzde 83 artışla 9,5 milyar liraya yükselirken, kredi kullanım tutarı da yüzde 94 artışla 1,7 milyar liradan 3,3 milyar liraya ulaştı. 

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından İVME Finansman Paketi’ne ilişkin değerlendirmede bulundu. 

Paketin özellikle sanayi ve tarımda üretim altyapısının gelişmesine sağladığı katkıya dikkati çeken Albayrak, “İhracat ve katma değerli ürün üretimini güçlendirmeyi hedefleyen İVME Finansman Paketi, sanayi ve tarım alanlarında üretim altyapısının gelişmesi için katkı sağlamaya devam ediyor. Enflasyonla mücadelede sağlanan başarıyla birlikte İVME paketine talep artarken enflasyona endeksli faiz oranları sayesinde finansman maliyetlerinde önemli düşüş sağlandı” ifadelerini kullandı. 

Bakan Albayrak’ın mesajında, İVME Finansman Paketi ile Seracılık Finansman Paketi’nin sağladığı katkıları içeren tabloya da yer verildi. 

Buna göre, İVME Finansman Paketi kapsamında 5 Ağustos-30 Eylül döneminde tahsis edilen kredi limiti 5,2 milyar Türk lirasından yüzde 83 artışla 9,5 milyar Türk lirasına, kredi kullanım tutarı da 1,7 milyar Türk lirasından yüzde 94 artışla 3,3 milyar Türk lirasına yükseldi. 

Gıda fiyatlarında yaşanan dalgalanmalara karşı Ziraat Bankası aracılığıyla devreye alınan Seracılık Finansman Paketi ile de üreticilere sağlanan kredi tutarı 7 Ağustos’tan bugüne 1,9 milyar Türk lirasından yüzde 24 artışla 2,35 Türk lirasına ulaştı. 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Ekim 2019 Cumartesi 11:36
  1. İleri Verimli Milli Endüstri (İVME) Finansman Paketi
  2. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
  3. İVME Finansman Paketi
  4. Bakan Albayrak
  5. Seracılık Finansman Paketi
  6. Türk lirası
  7. Ziraat Bankası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cerablus ve Başköy'de şiddetli patlamalar: 14 yaralı
    1. Cerablus ve Başköy'de şiddetli..
    2. MİT tırlarını durdurmak için 'karar..
    3. Depremden sonra az katlı ve müstakil..
    4. Erdoğan'la ilgili gelen notu gören..
    5. Süs bitkilerinde ihracatda hedef 125..
    6. 4 milyon TL ödülle aranıyorlardı!..
    7. Kapalı cezaevinde hafızlar koğuşu
    8. Asırlık çınardan 'uzun yaşam' sırları
    9. İstanbul'da 5 katlı binada korkutan..
    10. 'Savunma Sanayisinde dışa bağımlılığı..
    11. Denizlerde 9 ayda yakalanan düzensiz..
    12. Trump meydan okudu! "Büyük bedel..
    13. KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy:..
    14. Melih Gökçek'ten dikkat çeken uyarı:..
    15. Rus uçakları 24 gün sonra yeniden..
    16. Adalet Bakanlığı icra müdürlüğü sınavı..
    17. İcra müdürlüğü sınavı başvurları ne..
    18. AK Partili belediye başkanından,..
    19. 'HDP’den kızımı istiyorum'
    20. Evde petek temizliği nasıl yapılır?..
    21. Saadet Partisi’nden açıklama
    22. Sayın Kılıçdaroğlu’na bir çift sözüm var
    23. Ameller niyetlere bağlıdır
    24. Zekâtın incelikleri
    25. Vatandaşlara kadın cinayetleri..
    26. 7 Ekim’de işbaşında
    27. Ucuz gıda için büyük fırsat! 500..
    28. Yurt dışına çıkacaklar dikkat! Son gün..
    29. Petek temizliği nasıl yapılır? Kombi..
    30. Yeni yatırımlar için 3 özel endüstri..
    ABD'den itiraf geldi! "Türkiye girerse çekilmek zorunda kalırız"
    ABD'den itiraf geldi! "Türkiye girerse çekilmek zorunda kalırız"
    Irak’ta İran ateşi! İşsizlik, yolsuzluk bahane; Tahran yanlısı Şiiler ayaklandı
    Irak’ta İran ateşi! İşsizlik, yolsuzluk bahane; Tahran yanlısı Şiiler ayaklandı
    Adım adım yaklaşıyor! Başkan Erdoğan’ın koyduğu yüzde 45’lik büyüme hedefine
    Adım adım yaklaşıyor! Başkan Erdoğan’ın koyduğu yüzde 45’lik büyüme hedefine
    Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
    Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
    O ülke Türk mallarını geri gönderdi! TIR'ları sınırdan çevirdiler
    O ülke Türk mallarını geri gönderdi! TIR'ları sınırdan çevirdiler

    Günün Karikatürü

    5 Ekim 2019
    2019-2020 eğitim öğretim yılı
    2019-2020 eğitim öğretim yılı
    Kulak temizliği nasıl yapılmalı?
    Kulak temizliği nasıl yapılmalı?