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’İVME Finansman Paketi’ ve KGF destekleri bilgilendirme toplantısı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ’İleri Verimli Milli Endüstri (İVME) Finansman Paketi’ Çanakkale’de tanıtıldı.

28 Haziran 2019 Cuma 13:06
’İVME Finansman Paketi’ ve KGF destekleri bilgilendirme toplantısı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ’İleri Verimli Milli Endüstri (İVME) Finansman Paketi’ Çanakkale’de tanıtıldı.


Söz konusu paket konusunda Çanakkale Ticaret Borsası Konferans Salonunda bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi. İVME Finansman Paketi kapsamında, Halk Bankası Çanakkale Şubesi, Kredi Garanti Fonu, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası ve Çanakkale Ticaret Borsası iş birliği ile “İleri Verimli Milli Endüstri (İVME) Finansman Paketi ve Kredi Garanti Fonu Destek Kredileri” başlığı altında düzenlenen toplantı iş dünyası temsilcilerini bir araya getirdi.


Toplantıda açılış konuşmasını yapan Meclis Başkanı Abdullah Deniz, “Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin bu istikrar ve dinamizmlerini korumak adına sağlanan teşviklerin sürdürülmesi ve kredi kuruluşları tarafından da desteklenmesi önemlidir. Ancak, KOBİ yapısal özellikleri nedeniyle birçok sorunla karşı karşıya kalmaktadır. Bu sorunların başında uygun koşullu finansmana erişim sorunu gelmektedir. Bu sorunlar KOBİ’lerin yapısal sorunlarından kaynaklandığı gibi, kısmen de olsa kredi kuruluşlarının çalışma esaslarından da kaynaklanabilmektedir. İşte bu bağlamda KOBİ’lerin finansmana erişiminde en önemli anahtar işlevini Kredi Garanti Fonları görmektedir. İlimizde faaliyet gösteren işletmelerimizin ve girişimcilerimizin devlet desteklerinden daha fazla sayıda ve daha etkin bir şekilde faydalanabilmesi amacıyla sürekli eğitim seminerleri, konferanslar düzenlemekteyiz. İstihdamın arttırılmasına yönelik yapmış olduğumuz çalışmalarının yanında finansmanda ve girdi maliyetlerinin azaltılmasında da Çanakkale Ticaret Borsası olarak çalışmalar yaptık. Üyelerimizin en büyük sorunlarından biri olan finansmana erişim ile ilgili Çanakkale Ticaret Borsası Meclisi olarak imkanlarımız ölçüsünde geçtiğimiz iki yılda kredilerde durgunluğun yaşandığı ve faizlerin yükseldiği dönemlerde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) desteği ile Nefes Kredisini başlatarak Borsamız üyesi KOBİ’lere destek olduk" ifadelerini kullandı.


Başkan Deniz ayrıca geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından ‘İVME Finansman Paketi’ kapsamında 3 kamu bankasının aracılığıyla, ham madde ve aramalı imalatı, makine imalatı ve tarım alanlarında toplamda 30 milyar liralık finansman sağlanacağını duyurarak, "Bu paket, finansman imkânının yatırım, üretim ve istihdam seferberliğine yeni bir soluk getireceğine inanıyoruz. Bakanımız tarafından açıklanan destekler ülkemiz ve ilimizde birçok alanın desteklenmesine önemli katkı sağlayacaktır" dedi.


Halk Bankası Balıkesir KOBİ ve Bireysel Pazarlama Bölüm Müdürü Kerem Ünlü de İVME Finansman Paketi Desteği ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen sunumda; İVME Finansman Paketinin, Türkiye’de ithalat bağımlılığı yüksek, dış ticaret açığı veren, istihdama katkı oranı ve ihracat-döviz geliri potansiyeli yüksek sektörlerin desteklenmesi amacıyla oluşturulduğu belirtilerek bu paket kapsamında; yeni ve kapasite artırımı, yenileme şeklindeki yatırımlar, seçili sektörlerde üretilmiş yeni ve yerli makine satın alımını içeren alıcı yatırımları ile tüm bu yatırımcılara bağlı işletme sermayesi ihtiyaçlarının finanse edilebileceği ifade edildi.


Sunumda ayrıca; geniş bir sektöre yönelik olarak işletme finansmanı ve yatırım finansmanı şeklinde iki kategoride kredi sağlanacağını, kredilerin Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve enflasyon endeksli olarak 2 ile 10 yıl arası vadelerle kullandırılacağını belirtildi. Yetkililerin, sanayicilerin sorularının cevaplamasının ardından bankalar ve sanayiciler ikili özel görüşmeler gerçekleştirdi.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 13:06
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