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Ekonomi İÜ öğretim üyesi alacak
Ekonomi

İÜ öğretim üyesi alacak

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre 28 öğretim üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-07-30 14:49:00 -
İÜ öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre İstanbul Üniversitesi ilanda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet  Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 12.06.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri” uyarınca Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına şahsen veya posta yoluyla eleman alınacak.

Profesörlük Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar: Özgeçmişlerini, Başlıca Araştırma Eserinin adını da belirttikleri kadroya başvuru dilekçelerini (PDF formatında imzalı), Yabancı Dil Belgesi, Doçentlik Belgesi ve Diplomalarını (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık), Akademik Yükseltilme ve Atamada  Değerlendirmeye Alınan Faaliyetler ve Puan Hesaplaması Formunu, Aday Atama Kriterleri Değerlendirme  Formunu, Asgari Koşulların Sağlandığına   İlişkin   Bildirim Formunu (PDF formatında İmzalı), yayın   listelerini,   yayın listesindeki bilimsel yayınlarını (başlıca araştırma eseri ayrı olarak belirtilmelidir), İstanbul Üniversitesi Akademik  Yükseltilme  ve  Atama  Kriterleri  uyarınca  yapılan  tüm  bilimsel  çalışma  ve  faaliyetlerini kapsayan belge ve bilgileri içeren 8 adet PDF formatında https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde yer alan kadro ön inceleme dosya hazırlama düzeninde istenen bilgi ve belgelere göre hazırlanmış olan  Flash Bellek ve 1 Takım halinde başvuru evrakları (basılı  olarak teslim edilecekt.)  ile birlikte    Rektörlük   

Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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