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Ekonomi İÜ kafeterya alanını kiraya veriyor
Ekonomi

İÜ kafeterya alanını kiraya veriyor

İstanbul Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, İstanbul Tıp Fakültesi Yerleşkesinde bulunan Kafeterya (Kış Bahçesi) Alanını 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince “Açık Teklif Usulü’ ile kiraya verecek.

Yeniakit Publisher
2021-10-03 13:13:00 -
İÜ kafeterya alanını kiraya veriyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre işin ihalesi İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Genel Sekreterlik 2. Toplantı Salonu (Rektörlük Ana Bina 1.Kat) Süleymaniye – Fatih /İSTANBUL adresinde 14.10.2021 tarih ve saat 11.00’da yapılacak.

İHALE KONUSU İŞİN

Adı: İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Yerleşkesinde Kafeterya (Kış Bahçesi) Alanı Kiralama İşi

Niteliği / Nev’i: Üniversite alanı

Alanı:156,30 m² kapalı alan 175 m² açık alan toplam 331,30m²

Yapılacağı yer: İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Yerleşkesi           

Süresi: 1 (Bir) Yıl                       

Tahmini Bedeli: Aylık 21.000,00-TL+KDV, Yıllık 252.000,00-TL+KDV                                                    

Geçici Teminat Bedeli: 7.560,00-TL(Yıllık tahmin edilen bedelin %3’ ü oranında geçici teminat alınacaktır.)

Adresi: İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı (Rektörlük Ana Binası Zemin Kat) Süleymaniye – Fatih /İSTANBUL      

Telefon ve fax: 0212 440 00 00 Fax 0212 440 00 32                                                    

Elektronik posta adresi: [email protected] 

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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