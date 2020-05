İTÜ’nün uzay sahası aracı derece getirdi

Gezegen keşif robotları üzerine çalışmalarını sürdüren İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rover Takımı, yeni tasarladıkları 4. nesil Rover’larıyla ülkemizi University Rover Challenge'da temsil ederek derece kazandı. Çok sayıda ülkeden toplam 93 takımın başvurduğu ve elemeler sonucu içlerinden 36 takımın finale kaldığı yarışmada İTÜ Rover Takımı, AXA Sigorta sponsorluğunda tasarladıkları insansız kara aracıyla jürilerden 92,78 puan aldı. Takım bu sonuçla, Czestochowa University of Technology, (Polonya) BRAC University ve Missouri University of Science and Technology (ABD) ile üçüncülüğü paylaştı.

İTÜ Rover Takımı, 2017 senesinde yarışmanın final etabına aldığı kabul ile ülkemizden katılmaya hak kazanan ilk takım oldu. Devam eden senelerde bu başarısını sürdüren İTÜ Rover Takımı bu yılki yarışmada 3’üncü olarak derece elde eden ilk Türk Takımı unvanına da sahip oldu.

YARIŞMA NASA SPONSORLUĞUNDA GERÇEKLEŞTİ

Bu yıl 14’üncüsü düzenlenen ve Mars Society ve NASA’nın sponsorluğunda gerçekleştirilen yarışmada, üniversite öğrencileri tasarladıkları roverlar ile yarışarak birincilik için mücadele etti. Yarışmadaki amaç, astronotların istasyonlarından çıkmadan dışarıdaki ağırlık taşıma, toprak örneği alma, İngiliz anahtarı ve tornavida kullanabilme ve panelden çip sokup takma gibi işleri yapabilmelerini sağlayan bir rover (gezgin araç) üretmeyi kapsıyor.

İTÜ ROVER TAKIMI

Türkiye'yi daha önce pek çok yarışmada temsil eden İTÜ Rover Takımı 2016 yılında Robotik Kulübü bünyesinde kuruldu. 2017 yılında Amerika'nın Utah eyaletinde düzenlenen ve dünyanın en prestijli rover yarışması olan University Rover Challenge'a katılmaya hak kazanan ilk Türk takımı oldu. İlk araçlarıyla URC'de 13. olan takım, 2018 yılında ise yeni araçlarıyla aynı yarışmada yarışma tarihinde ilk kez verilen Bilim Özel Ödülü'nü kazandı. İTÜ Rover Takımı aynı yılın Eylül ayında katıldıkları European Rover Challenge'da (ERC) ise 12.lik elde etmişti.