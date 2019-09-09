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İTÜ'lü genci öldüren zanlılar mahkemeye sevk edildi

Taksim İstiklal Caddesi'nde Halit Ayarı'ı bıçaklayarak öldüren katil zanlıları tutuklanmak üzere mahkemeye sevk edildi.

09 Eylül 2019 Pazartesi 14:08
İTÜ'lü genci öldüren zanlılar mahkemeye sevk edildi

Halit Ayar'ın İstiklal Caddesi'nde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan Emrah Yaşar ve Erhan Kurdal, İstanbul Adalet Sarayı'nda savcılık tarafından ifadelerinin alınmasının ardından 'yağmaya teşebbüs' ve 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 14:08
  1. İstanbul
  2. Halit Ayar
  3. Emrah Yaşar
  4. Erhan Kurdal
  5. mahkeme
  6. İTÜ

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