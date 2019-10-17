0553 313 94 23

İTÜ'den ürküten İstanbul depremi açıklaması! İşte beklenen şiddeti...

İstanbul'da meydana gelen 5,8'lik deprem 'Büyük deprem yaklaşıyor mu' sorusunu akıllara getirdi. Konuya ilişkin açıklama yapan İTÜ Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ziyadin Çakır, "7.1, 7.2 büyüklüğündeki bir depremi her an üretebilir. " dedi.

17 Ekim 2019 Perşembe 19:25
İTÜ'den ürküten İstanbul depremi açıklaması! İşte beklenen şiddeti...

Geçtiğimiz haftalar içerisinde önce Silivri açıklarındaki 5.8'lik sarsıntı, daha sonra Yalova merkezli Marmara Denizi'nde olan 4.1'lik depremin ardından konuya yönelik son dakika açıklamaları peş peşe geliyor. Özellikle Silivri'de meydana gelen deprem, şehrin her iki yakasında da hissedilmiş; çeşitli okul ve binalar boşaltılmıştı. Bu bağlamda, Marmara Depremi'nin 20. yılı kapsamında İstanbul'da bulunan çok sayıda yerli ve yabancı yer bilimi uzmanı, çok önemli açıklamalarda bulundu.

'Kötü binalardan bir an evvel kurtarılmalı'

İTÜ Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ziyadin Çakır, 26 Eylül tarihinde olan sarsıntının çok ciddi bir uyarı taşıdığını söylerken; kötü binalardan bir an evvel kurtulunması gerektiğini sözlerine ekledi. Çakır ayrıca, beklenen İstanbul depreminin şiddetini de kamuoyu ile paylaştı.

Fransız deprem bilimci Louis Geli de "Marmara fayının özelliği denizle kaplı olması. Yani burada faya doğrudan bir erişim yok. Bu durum fayın üzerinin suyla kaplı olması dışında Kalifornia'ya çok benziyor. Bizim Kalifornia San Andreas fayı hakkındaki bilgi seviyemize ulaşmanız için, Marmara Denizi'nde deniz tabanı gozlem evlerine ihtiyacınız var." dedi.

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) her yıl düzenlediği Uluslararası Deprem Sempozyumu, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 20. Yılında İstanbul'da gerçekleşiyor. İTÜ Ayazağa Yerleşkesinde bulunan Süleyman Demirel Kültür Merkezi'ndeki sempozyumda, deprem konusunda uzman yerli ve yabancı pek çok önemli isim bir araya gedi. Dün başlayan ve iki gün daha devam edecek olan sempozyumda, Marmara Denizi'nde son 20 yılda gerçekleştirilen araştırmaların bulguları da paylaşılacak. Ayrıca beklenen İstanbul depreminin de masaya yatırılacağı sempozyum, yapılacak bilimsel oturum ve panellerin ardından 18 Ekim'de sona erecek.

İTÜ Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ziyadin Çakır, "Bu aslında her yıl düzenlenen bir konferans. Bu sene 23.sünü yapıyoruz. Tabii Marmara depremlerinin 20. yılı olması münasebetiyle İstanbul'da düzenliyoruz bu toplantıyı. Zaten ilki de İTÜ tarafından burada düzenlenmişti. Son 20 yılda özellikle Marmara'da yapılan çalışmaların özeti sunuldu. Çeşitli geniş araştırmaları, jeodezi araştırmaları, sismoloji araştırmalarında gelinen nokta nedir, başka neler yapılması gerekir. Bu konuda özel bir oturum düzenlendi. İlk gün. Yarın da Marmara'nın etrafında Türkiye'de ve dünyanın çeşitli yerlerinde depremlerle ilgili konuşmalar olacak. Burada dünyaca ünlü yerbilimciler var. Geçen gün biliyorsunuz 3 önemli bilim adamına fahri diploma verildi. Bunun dışında onlar kadar meşhur bilim adamları da katılıyor. Örneğin Roger Bilham var. Amerikadan, Fransada'dan, Almanya'dan birçok yerden. Özellikle Türkiye'de ve Marmara'da çalışmış 20 yıldır bunun üzerinde zaman, emek, para harcamış, makaleler yazmış, yeni bulgular elde etmiş kişiler var" şeklinde konuştu.

"7.1, 7.2 büyüklüğündeki bir depremi her an üretebilir"

Beklenen İstanbul depremi ile ilgili olarak ise Prof. Dr. Çakır, "Maalesef ben yeni nesil deprem tahmincisi değilim. Eski nesilim, diyorum. Depremler önceden kestirilemez. Önceden kestirdiğini söyleyen varsa bunlar bilimsel olmayan yöntemlere başvuruyorlar. Bunları da burada tartışmamızın gereği yok. Deprem olacak. Her an olabilir. Özellikle 26 Eylül'de olan 5.8'lik deprem çok ciddi bir depremdi. Ciddi bir uyarıydı. Bu bir şanstı. Özellikle de kırılmasını beklediğimiz fayın ucunda meydana geldi. Dolayısıyla gerçekten bu kırılacak fayı tetikleyip, 7.1, 7.2 büyüklüğündeki bir depremi her an üretebilir. Şu an konuşurken deprem olabilir. Dolayısıyla yapılması gereken, devletin bir an evvel binalarını kontrol ettirmesi, oturulmayacak kadar kötü olanların yıkılması, boşaltılması. Bir şekilde eski bina stoklarının eritilmesi, kentsel dönüşümün hızlandırılması yapılabilir. Yani biz yer bilimciler olarak tehlikenin varlığını, büyüklüğünü ortaya koyduk. Dolayısıyla artık yapılması gereken yer bilimcilerin işi değil, karar vericilerin, karar merciindeki insanların, deprem hasarını, can ve mal kaybını azaltmak için yapılması gereken alınması gereken ne önlem varsa bunların alınması gerekiyor. Vali yardımcımız da buradaydı. Sağ olsunlar geldiler, bizi dinlediler ve durumun ehemmiyetini de anladılar özellikle bu yer bilimleri araştırmalarının deniz araştırmasındaki önemini anladılar. Kendisi de biraz bahsetti. Devlet de bu konuda ciddi çalışmalar yapıyor. Olası deprem senaryoları var vesaire. Dolayısıyla bir şekilde aynı şeyleri söylüyoruz. İnsanları depremler değil binalar öldürür. Bu kötü binalardan bir an evvel kurtulmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 19:25
  1. Yalova
  2. Marmara Depremi
  3. İTÜ Maden Fakültesi
  4. Ziyadin Çakır
  5. İstanbul Teknik Üniversitesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakanlık duyurdu! İşte öldürülen terörist sayısı
    1. Bakanlık duyurdu! İşte öldürülen..
    2. Metabolizma nasıl güçlendirilir?..
    3. Galatasaray Real Madrid Şampiyonlar..
    4. Tüm dünyaya duyurdular! Rusya balistik..
    5. Beşiktaş başkanlık seçimi ne zaman..
    6. İTÜ'den ürküten İstanbul depremi..
    7. Tarsus İdman Yurdu Fenerbahçe maçı ne..
    8. Altınordu Altay maçı ne zaman saat..
    9. Adanaspor İstanbulspor maçı ne zaman..
    10. Boluspor Giresunspor maçı ne zaman..
    11. Erdoğan ile ABD Başkan yardımcısı..
    12. Menemenspor Erzurumspor maçı ne zaman..
    13. Hatayspor Adana Demirspor maçı ne..
    14. Bursaspor Ümraniyespor maçı ne zaman..
    15. Avrupa ülkesi resti çekti: Türkiye'ye..
    16. İnegölspor Samsunspor maçı ne zaman..
    17. Elmanın faydaları nelerdir? Tarçınlı..
    18. EYT’de son dakika gelişmesi yaşandı!..
    19. Türkiye'nin harekat bölgesinde yer..
    20. İkinci yargı paketi ne zaman çıkacak?..
    21. Ayvanın faydaları nelerdir? Ayva..
    22. CHP'de büyük rezalet! Belediye..
    23. Suat Serdar'dan tepki çeken asker..
    24. Altındağ İlçe Belediye Başkanı Asım..
    25. Dünya Astsubaylar Günü nedir? 17 Ekim..
    26. Gizli şeker nedir? Gizli şeker..
    27. Türkiye aleyhine kara propaganda!..
    28. İncirlik Üssü'nde savaş uçağı..
    29. EYT 2020 bütçesine girdi mi? Son..
    30. Adana'da komşu aileler arasında..
    Türkiye'ye 'silah çekmeyiz' deyip teröristlerle çatıştılar
    Türkiye'ye 'silah çekmeyiz' deyip teröristlerle çatıştılar
    Erdoğan'ın ‘Onlarla görüşmeyeceğim’ sözleri sonrası ABD'den flaş hamle
    Erdoğan'ın ‘Onlarla görüşmeyeceğim’ sözleri sonrası ABD'den flaş hamle
    Barış Pınarı Harekatı'nı kınayan o ülkeden Türkiye'ye çağrı: Bize yardım edin
    Barış Pınarı Harekatı'nı kınayan o ülkeden Türkiye'ye çağrı: Bize yardım edin
    Esed, YPG’den ABD silahlarını istedi
    Esed, YPG’den ABD silahlarını istedi
    Suudi Arabistan'daki rezaletin aynısı BAE'de de yaşandı... Putin'in zor anları!
    Suudi Arabistan'daki rezaletin aynısı BAE'de de yaşandı... Putin'in zor anları!

    Günün Karikatürü

    16 Ekim 2019
    Erdoğan skandal kararı böyle duyurdu: Şahsıma ve aileme vize yasağı koydular
    Erdoğan skandal kararı böyle duyurdu: Şahsıma ve aileme vize yasağı koydular
    Erdoğan '1 teklifim var' deyip duyurdu!
    Erdoğan '1 teklifim var' deyip duyurdu!