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Gündem İTÜ yerleşkesinde yangın çıktı! Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Gündem

İTÜ yerleşkesinde yangın çıktı! Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Yeniakit Publisher
2024-03-06 09:22:00 - 2024-03-06 09:22:43

Sabah saatlerinde İTÜ'nün Ayazağa kampüsünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İlk belirlemelere göre ölen ya da yaralananın olmadığı belirtildi.

İstanbul'da bu sabah saatlerinde panik anları yaşandı.

Avrupa Yakası'nda bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) Ayazağa yerleşkesinden alevler yükseldi.

Alevler büyüdü

Henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, bölgede korkuya neden oldu.

Kısa sürede büyüyen alevlerin ardından gökyüzü kara dumanlarla kaplandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ölen ya da yaralanan yok

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yapılan incelemelerde ölen ya da yaralanan birinin olmadığı belirtildi. Ekipler, yangını kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Sabah saatlerinde işe ve okula gidenler, korku dolu anları kayıt altına aldı.

İstanbul Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

"06.03.2024 günü saat 08.00 sıralarında İTÜ- Maslak kampüsü içerisinde bulunan ve işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıkmıştır. Olayda ölen ya da yaralanan olmamıştır.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonunda kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangının çıkış sebebi, itfaiyenin çalışması sonrasında tespit edilecektir.

Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır."

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