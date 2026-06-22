İTÜ Sıfır Atık Enstitüsü, Yüksek Lisans Programı Öğrenci Başvurularına Açıldı

Sıfır Atık Hareketi’nin kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin vizyonu doğrultusunda, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlayacak nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi amacıyla İstanbul Teknik Üniversitesi ve Sıfır Atık Vakfı iş birliğinde kurulan İTÜ Sıfır Atık Enstitüsü, 2026–2027 Güz Yarıyılı için Sıfır Atık Tezli Yüksek Lisans Programı öğrenci başvurularını açtı.

Türkiye’de sıfır atık alanında bilimsel bilgi üretimini artırmak, nitelikli insan kaynağı yetiştirmek ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sunmak amacıyla, 12 Mayıs 2025’te imzalanan iş birliği protokolünün ardından kurulan İTÜ Sıfır Atık Enstitüsü, yeni akademik dönem için öğrenci kabulüne hazırlanıyor. İTÜ Sıfır Atık Enstitüsü bünyesinde yürütülecek olan Sıfır Atık Tezli Yüksek Lisans Programı, sıfır atık, döngüsel ekonomi, kaynak verimliliği, atık yönetimi ve atıktan enerji gibi alanlarda akademik ve uygulamalı bilgi birikimine sahip uzmanlar yetiştirmeyi hedefliyor.

Tamamı İngilizce olarak gerçekleştirilecek program, farklı disiplinlerden mezun öğrencilere çevresel sürdürülebilirlik alanında uzmanlaşma imkânı sunarken, Türkiye’nin yeşil dönüşüm sürecine katkı sağlayacak bilimsel çalışmaların artırılmasına da zemin hazırlayacak.

Sıfır Atık Vakfı ile İstanbul Teknik Üniversitesi arasında kurulan stratejik iş birliği kapsamında hayata geçirilen İTÜ Sıfır Atık Enstitüsü, Türkiye’de sıfır atık ve döngüsel ekonomi alanında ilk akademik yapılanmalardan biri olarak dikkat çekiyor.

İTÜ’nün bilimsel birikimi ile Sıfır Atık Vakfı’nın sahadaki deneyimini bir araya getiren program, öğrencilerin yalnızca teorik bilgi edinmelerini değil; aynı zamanda uygulamaya dönük projeler geliştirmelerini, sürdürülebilirlik politikalarına katkı sunmalarını ve geleceğin çevre liderleri olarak yetişmelerini amaçlıyor.

Sıfır Atık Enstitüsü, Türkiye’nin sıfır atık, iklim değişikliğiyle mücadele ve döngüsel ekonomi alanlarında ihtiyaç duyduğu uzman insan kaynağının yetiştirilmesine katkı sağlayarak ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi üretimini güçlendirmeyi; eğitim, araştırma ve proje geliştirme faaliyetleri aracılığıyla sürdürülebilir yaşam kültürünün yaygınlaştırılmasına ve çevresel sorunlara yönelik yenilikçi çözümler geliştirilmesine öncülük etmeyi hedefliyor.

Program kapsamında öğrenciler; atık oluşumunun önlenmesi, kaynakların verimli kullanılması, döngüsel ekonomi modellerinin geliştirilmesi, sürdürülebilir üretim ve tüketim uygulamaları ile enerji geri kazanımı gibi konularda ileri düzey eğitim alma fırsatı bulacak. Akademik çalışmaların yanı sıra sektör iş birlikleri ve uygulamalı araştırmalarla desteklenecek programın, Türkiye’nin çevre ve iklim politikalarına katkı sağlayacak uzmanların yetişmesine önemli katkı sunması bekleniyor.

2026–2027 Güz Yarıyılı için başvurular devam ederken, programa ilişkin detaylı bilgi ve başvuru şartlarına İstanbul Teknik Üniversitesi’nin öğrenci bilgi sistemi üzerinden ulaşılabiliyor.

2026–2027 Güz Yarıyılı kapsamında öğrenci kabul edecek olan Sıfır Atık Tezli Yüksek Lisans Programı için başvurular devam ediyor. Adaylar, başvuru koşulları ve kontenjanlara ilişkin detaylı bilgilere aşağıdaki bağlantılardan ulaşabiliyor: https://www.sis.itu.edu.tr/

Son başvuru tarihi 26 Haziran 2026 olan program, çevre, sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi alanlarında kariyer yapmak isteyen adayları geleceğin sıfır atık uzmanları arasında yer almaya davet ediyor.