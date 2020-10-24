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Aktüel İTÜ MTAL, eTwinning projeleri hazırlamaya başladı
Aktüel

İTÜ MTAL, eTwinning projeleri hazırlamaya başladı

Yeniakit Publisher
2020-10-24 13:12:33 -
İTÜ MTAL, eTwinning projeleri hazırlamaya başladı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL), Avrupa okullarıyla iş birliği yapmak için eTwinning projeleri hazırlamaya başladı.

İTÜ MTAL'dan yapılan açıklamaya göre, lise, Avrupa ve Türkiye'deki okulların birbiriyle bağlantı kurabilmeleri ve proje ortaklıkları yapabilmeleri amacıyla oluşturulan "eTwinning Projesi" kapsamında, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için çalışma başlattı.

Bu çerçevede İTÜ MTAL Öğretmeni Selen Aras koordinatörlüğünde 4 eTwinning projesi belirlendi.

Ekim ayında başlayan projelerde İTÜ MTAL'ın hazırlık ve 9. sınıflarından 50 öğrenci bulunuyor.


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