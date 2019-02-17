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İTÜ Kariyer Zirvesi yarın başlıyor

Zirvede, İTÜ öğrencileri ile çeşitli sektörlerden gelen temsilciler bir araya gelecek- İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca:- "Kuramsal eğitimle yetinmeyen ve gençlerimizin potansiyelini pratiğe dönüştürmeyi amaçlayan üniversitemizin öğrencileri, sunduğunuz staj ve iş fırsatlarıyla çağı yakalayan, nitelikli insan kaynağı haline geliyor"

17 Şubat 2019 Pazar 14:14
İTÜ Kariyer Zirvesi yarın başlıyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kariyer Zirvesi, yarın İTÜ'de başlayacak.

İTÜ'den yapılan açıklamaya göre, Vestel'in ana sponsorluğunda, 18-21 Şubat'ta 4 ayrı İTÜ yerleşkesi, 9 ayrı fakülte ve tüm bölümlerde gerçekleşecek İTÜ Kariyer Zirvesi'nde, Türkiye'nin önde gelen 137 firması ve insan kaynakları uzmanı, İTÜ öğrencileri ile çeşitli etkinliklerde bir araya gelecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, her yıl biraz daha gelişen zirvenin bu etkileyici gelişiminde ve markalaşmasında firma temsilcilerinin büyük katkısı bulunduğunu belirterek, "Kuramsal eğitimle yetinmeyen ve gençlerimizin potansiyelini pratiğe dönüştürmeyi amaçlayan üniversitemizin öğrencileri, sunduğunuz staj ve iş fırsatlarıyla çağı yakalayan, nitelikli insan kaynağı haline geliyor." ifadesini kullandı.


- Kurumsal firmalar İTÜ’lü yeteneklerle bir arada


İTÜ Kariyer Merkezi Başkanı Doç. Dr. Hatice Camgöz Akdağ da zirvenin, özel sektör temsilcileri ile firmaları hedeflerine ulaştıracak genç kuşaklar arasında sağlıklı ve sürekli bir iletişim kurduğunu aktardı.

İnsan kaynağı süreçlerinin her iki taraf için de gözden kaçırılmaması gereken fırsatlar sunduğunu vurgulayan Akdağ, zirve sayesinde kurumsal firmaların her yıl genç İTÜ'lü yeteneklere dokunabildiğini, organizasyonun; başarısını, diğer üniversitelerin kariyer etkinliklerine örnek olmasıyla da kanıtladığını kaydetti.


- Sağlık sektöründeki kariyer olanakları ele alınacak


Verilen bilgiye göre, zirve kapsamında, 18-19 Şubat'ta Ulusal Sağlıkta Kalite Forumu (USKAF) serisinin beşincisi, "Sağlıkta Kariyer-Sağlık Sektöründe Mühendislik ve Biyomedikal" başlığı ile sağlıkta kariyer olanaklarını ele almak üzere Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde düzenlenecek.

Etkinlikte biyomedikal mühendisliğinin gelişimi ve sağlık sektöründeki kariyer olanakları tartışılacak.

Öte yandan, zirve ile eş zamanlı gerçekleşecek kongrelerden biri olan "Dijital Çağda Kariyer ve Yetenek Kongresi" ile dijital dönüşüm ve 4. Sanayi Devrimi sonrası kariyer ve yetenek yönetimi konuları, alanın uzmanları ve şirket yöneticileri tarafından geniş bir bakış açısıyla değerlendirilecek.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 14:14
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