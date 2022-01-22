  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi İTÜ Araştırma Görevlisi alıyor
Ekonomi

İTÜ Araştırma Görevlisi alıyor

İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre Araştırma Görevlisi alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-01-22 15:48:00 -
İTÜ Araştırma Görevlisi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre İstanbul Ticaret Üniversitesi ilanda belirtilen fakülte ve bölümüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacak.

Başvurular ilgili Fakülte Sekreterliğine şahsen veya posta (https://www.ticaret.edu.tr/iletisim.aspx) ile yapılmalıdır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili bölüme ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

İlk Başvuru Tarihi : 20.01.2022
Son Başvuru Tarihi : 04.02.2022
Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi: 08.02.2022
Giriş Sınav Tarihi : 10.02.2022
Sınav Sonuçlarının Açıklanacağı Tarih : 14.02.2022

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay