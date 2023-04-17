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Siyaset İttihatçı paşanın torunu HDP'li Hasan Cemal'den PKK güzellemesi!
Siyaset

İttihatçı paşanın torunu HDP'li Hasan Cemal'den PKK güzellemesi!

Yeniakit Publisher
2023-04-17 14:54:00 -
İttihatçı paşanın torunu HDP'li Hasan Cemal'den PKK güzellemesi!

HDP'nin vekil adayı olan İttihatçı Cemal Paşa'nın torunu gazeteci Hasan Cemal, dağdaki teröristlerle anısını anlatarak PKK güzellemesi yaptı. "Dağa gittiğim vakit erkek gerillalar, kadın gerillalara karşı çok dikkatlilerdi" diyen Cemal'in "İzmirli bir gerilla ile tanıştım. Konuşurken ona “genç” ya da, “kız” diye hitap ettim. Hemen bana dönüp, “hayır biz kadın gerillayız ” dedi." sözleri dikkat çekti.

HDP'nin vekil adayı olan İttihatçı Cemal Paşa'nın torunu gazeteci Hasan Cemal, dağdaki teröristlerle anısını anlatarak PKK güzellemesi yaptı. "Dağa gittiğim vakit erkek gerillalar, kadın gerillalara karşı çok dikkatlilerdi" diyen Cemal'in "İzmirli bir gerilla ile tanıştım. Konuşurken ona “genç” ya da, “kız” diye hitap ettim. Hemen bana dönüp, “hayır biz kadın gerillayız ” dedi." sözleri dikkat çekti.

HDP'nin Millet İttifakı'na destek vermesiyle Kandil'de sözde yöneticilerden peş peşe açıklamalar geldi ve örgüt umudunu tamamen aday olan Kemal Kılıçdaroğlu'na yöneltti.

Verilen vaatlerin ardından HDP'li vekiller, tutuklu bulunan isimlere özgürlük naraları atmaya başladı.

HDP'Lİ HASAN CEMAL'DEN PKK GÜZELLEMESİ

Bu durum nabızları yükseltirken, son olarak HDP kesiminden PKK güzellemesi de geldi.

Partinin milletvekili adayı olan gazeteci Hasan Cemal, Yeni Yaşam'dan Nezahat Doğan'ın sorularını yanıtladı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Dağdaki anısını anlatan Cemal, resmen buradaki teröristleri övdü.

"ERKEK GERİLLALAR, KADIN GERİLLALARA KARŞI ÇOK DİKKATLİLERDİ"

Cemal, şu ifadeleri kullandı:

"Dağa gittiğim vakit erkek gerillalar, kadın gerillalara karşı çok dikkatlilerdi. “Aman Hasan Abi,” diyerek bana da dikkat edilmesini belirtmişlerdi. Çekilme sürecinde dağda İzmirli bir gerilla ile tanıştım. “Kürdistan Günlükleri” kitabımın da iç kapağında vardır. Taşların üzerinde oturuyoruz. Ben not alıyorum. Çok güzel anlattı, neden 18 yaşında dağa çıktığını. Ben konuşurken ona “genç” ya da “kız” diye hitap ettim. Hemen bana dönüp, “Hayır biz kadın gerillayız ” dedi. Sonra bunu erkek gerillalara söyledim. “Aman Abi, yapılır mı öyle bir yanlış” dediler."

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