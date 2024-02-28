İttifakta ifşalar başlar mı? CHP-DEM’leaks

CHP-DEM pazarlığından kötü kokular geliyor. Gizli pazarlıklardan sızıntıların giderek meşhur Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın gizli belgelerinin sızması WIKILEAKS olayına doğru seyretmekte olduğu kulislerde konuşuluyor. Yazar Bülent Erandaç yazdı.

CHP ile HDP-DEM Parti arasındaki gizli pazarlıklar birer birer sızıyor.

CHP-DEM PAZARLIĞINDAN KÖTÜ KOKULAR GELİYOR.

Gizli pazarlıklardan sızıntıların giderek meşhur Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın gizli belgelerinin sızması WIKILEAKS olayına doğru seyretmekte olduğu kulislerde konuşuluyor.

31 Mart seçimleri sonrasında CHP-DEM'LEAKS sızıntılarının devam edeceğinden bahsediliyor.

Yeni sızıntılara bakalım.

Önceki gün HDP-DEM çevrelerinin tanınmış ismi Altan Tan çok dikkat çekici bir açıklama yaptı. CHP ile DEM arasındaki bağı anlattı: "DEM'e hakim olan kanat Kandil'e de egemen olan kesim. Yine bu 10 yıllık siyasetin devamından yana. Yani en pahasına olursa olsun karşılık görmeden, almadan CHP'yi veya İstanbul özelinde İmamoğlu'nu desteklemek.

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İşte bunlar karşılıklı hamleler." CHP, İstanbul'da Esenyurt adayı ilan ettiği Ali Gökmen'i DEM Parti ile yaptığı pazarlık sonucu sağlık sorunlarını gerekçe göstererek geri çekti.

Gökmen'in yerine DEM'in sözde "Kürdistan" çıkışlarıyla bilinen Ahmet Özer aday gösterildi. HDP-DEM Parti, İstanbul'da 17 ilçede belediye başkan adaylarını açıklarken 22 ilçede ise aday göstermeyerek Ekrem İmamoğlu'nu perdeleyerek, destek verme taktiğine geçti. HDP-DEM Parti ile CHP arasında, İstanbul'un yanı sıra Manisa, Mersin ve Şanlıurfa'da kent uzlaşısı anlaşması yaptı.

DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Meral Danış Beştaş'ı aday göstermesine karşın, 22 ilçede aday çıkarmadı.

İstanbul'da büyükşehirde grup kuracak sayıya ulaşması için Ekrem İmamoğlu, CHP listelerine DEM'e yakın isimleri yerleştirdi. DEM Partililer, birçok ilçede seçilebilir yerlerden CHP belediye meclis üyeliğine aday gösterildi. Peki Gürsel Tekin'i nasıl yendiler?

CHP EŞBAŞKANLARININ Gürsel Tekin'i Esenyurt üzerinden sinsi bir planla yendiği ortaya çıktı. Gürsel Tekin'e "Esenyurt'ta anketlerde İlk sırada hep sen çıkıyorsun.

Esenyurt'a seni koyalım.

Orayı bir tek senle kazanabiliriz" denilmiş. Tekin de kabul etmiş. Tekin beklerken, arka planda İmamoğlu'nun adamları DEM ile Esenyurt'ta anlaşıyor. Gürsel Tekin'in ismi siliniyor. Ali Gökmen'in adı tedbiren açıklanıyor. Ve Ali Erdem istifa ettirilip yerine, DEM Partili CHP'den aday oldu.

Tekin'in isminin açıklanmamasının sebebinin "Gürsel Tekin Esenyurt'a aday olsaydı... İstifa etmezdi. O nedenle aday yapılmadı" deniyor. Bu nedenle, kurnazca Gürsel Tekin'in bekletildiği kendisine son ana kadar haber verilmediği belirtiliyor.

Ekrem İmamoğlu'nun İzmir Çeşme ve Bodrum'a kendi adamını vermek istediği sızmıştı.

Çünkü bu ilçenin RANTININ YÜKSEK olduğu biliniyor. Bakırköy Belediye Meclis üyesiydi şimdi Bodrum Belediye Meclis üyesi oluyor. CHP İŞTE BU....

Ve Ekrem İmamoğlu'nun İBB'de ve Bakırköy Belediyesi'nde meclis üyeliği görevlerinde bulunan Süleyman Nadir Ataman, Bodrum birinci sırada Belediye Meclis üyesi adayı olmuş durumda. Yanı CHP'li İstanbul Belediye Meclisi üyesi Bodrum'a transfer edilmiş görünüyor. Ataman, CHP'nin Bodrum ve dolayısıyla Muğla Büyük Şehir Belediye meclis üyesi de olacak.

SONUÇ

CHP'de meclis üyesi aday listeleri CHP'li isimlerin akraba ve yakınlarıyla doldu. Ekrem İmamoğlu'nun kuzeni Ufuk İnan İstanbul Avcılar'dan aday oldu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek'in yeğeni Mehmet Cengiz Sarıoğlu İzmir Bayraklı'dan, eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin'in yeğeni Anıl Çetin Ankara Çankaya'dan, İmamoğlu'nun beyin adamı-anketçi Necati Özkan'ın ablası Suna Gürsoy Ankara Çankaya'dan, CHP Parti Meclisi Üyesi Pınar Uzun'un eşi Sami Can Okakın İstanbul Kadıköy'den, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in damadı Haluk Baran Demirel İstanbul Ümraniye'den, eski İzmir Milletvekili Sabri Ergül'ün oğlu Umut Ergül İzmir Urla'dan, Eski Karşıyaka Belediye Başkanı Cevat Durak'ın oğlu Burak Ali Durak İzmir Karşıyaka'dan, CHP'li eski Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç'ın oğlu Barış Dalgıç İzmir Çeşme'den meclis üyesi adayı yapıldı.