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Siyaset İttifakta 'Gergerlioğlu' çatlağı: HDP'li Kaya'dan CHP'ye 'Sessiz kaldınız' iftirası!
Siyaset

İttifakta 'Gergerlioğlu' çatlağı: HDP'li Kaya'dan CHP'ye 'Sessiz kaldınız' iftirası!

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Sincan Cezaevi'ne gönderilen Ömer Faruk Gergerlioğlu üzerinden ittifak ortakları CHP ve İP'e 'sessiz kaldınız' iftirası attı.

Yeniakit Publisher
2021-04-03 23:21:00 - 2021-04-03 23:57:35
İttifakta 'Gergerlioğlu' çatlağı: HDP'li Kaya'dan CHP'ye 'Sessiz kaldınız' iftirası!

 Yeniakit.com.tr 

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, yerel seçimde destek verdikleri Millet İttifakı'nı eleştirdi. CHP ve İP'in, HDP için çabalarını görmezden gelen Hüda Kaya, onları Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun tutuklanmasına kadar geçen sürede sessiz kalmakla suçladı.

'Asıl içimizi acıtan muhalefetin sessizliği'

"Nerede adalet, eşitlik ve özgürlük isteyenler? 'Hak, hukuk, adalet' diyenler nerede?" diye CHP ve İP'e seslenen HDP'li Kaya, "Direnenler bir şekilde bedellerle karşılaşacaklar. Biz bunu hayatımız boyunca yaşadık, yaşamaya da devam ediyoruz. Siz yalana, zulme, haksızlığa karşıysanız, huzuru, insanlığı barışı, adaleti, özgürlüğü istiyor ve bunun için mücadele ediyorsanız elbette ki yaptırımları, bedelleri oluyor, karşınıza geliyor. Karşımızdaki egemen olan zulüm zihniyetinin politikalarının ceremeleriyle karşılaşıyoruz hepimiz. Asıl içimizi acıtan muhalefetin sessizliği." dedi.

'Ne zaman konuşacaksınız?'

HDP'li Hüda Kaya, Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun tutuklanma sürecini de provoke ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Bir vekil evinden darp edilerek gözaltına alındı. Anjiyodan, yoğun bakımdan kaçırıldı. Daha ne olsun Türkiye'de! Yarın çok geç, bugün konuşmayıp ne zaman konuşacaklar? Benim asıl öfkelendiğim, kırıldığım ve tepki gösterdiğim nokta bu."

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Yorumlar

fevzi

bu kadın tam bir .....
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Gökbörü

Allah rızası için artık bu ülkeye idam gelsin. Teroristi kadın katilini çocuk tacizcisini asin gitsin ya. Hırsızı arsizi haini beslemeyelim artık
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