İttifaka katılmasından rahatsız olmuştu... HÜDA PAR'dan Perinçek'e tokat gibi cevap

HÜDA PAR'a itham ve iftira atanlardan biri de Doğu Perinçek oldu. Doğu Perinçek, HÜDA PAR'ı örgütlerle ilişkilendirmesi üzerine HÜDA PAR Sözcüsü Serkan Ramanlı'dan tokat gibi cevap aldı.

Serkan Ramanlı HÜDA PAR'a yönelik örgüt ithamına şu şekilde cevap verdi:

"Eğer gerçekten HÜDA PAR örgüt olsaydı partimizle ilgili hezeyanlarını ifade eden genel başkandan da (Doğu Perinçek) bir çiçeği hak etmiş olurduk."