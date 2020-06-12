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Siyaset

İttifak taklaya geldi! İYİ Parti ile CHP arasında Ayasofya polemiği

CHP Milletvekili İbrahim Özden Kaboğlu’nun Ayasofya ile ilgili sözlerine İYİ Parti’den cevap geldi.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 17:16:00 -

CHP Milletvekili İbrahim Özden Kaboğlu, Ayasofya konusunda açıklamalarda bulunurken Sultanahmet Camii'ne de dil uzattı. CHP'li vekil, Sultanahmet Camii'nin müze yapılması gerektiğini söyledi.

CHP'li Kaboğlu, "Benim görüşüme göre Topkapı Sarayı da müze olarak korunmalı, Ayasofya da müze olarak korunmalı, hatta Sultanahmet de müze olmalı. Çünkü bunlar artık bizim kendi şeyimiz değil, kendimize özgü değil, insanlığın ortak mirasıdır bunlar." ifadelerini kullandı.

Bu sözler siyasetin gündemine oturdu. CHP'ye tepkiler art arda yükseldi.

"Bunu ifade eden insanı müzelik yapar"

Son açıklama ise CHP'nin ittifak yaptığı İYİ Parti'den geldi.

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, "Sultanahmet'i müze yapacağız demek, Sultanahmet'i müze yapmak iradesini beyan etmek, insanı itibarlı bir siyasetçi yapmaz ama bunu ifade eden insanı müzelik yapar." dedi.

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