İttifak ortağı CHP'yi ürküten Sezai Temelli takla attı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'Bay Kemal ve İttifakları' belgeselinin ilk bölümünde "Kürt sorunu çözmek için meşru bir organa ihtiyacımız var. HDP’yi meşru organ olarak görebiliriz" dedi. Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin ardından HDP'li Sezai Temelli, "Çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı'dır" cevabını verdi.

Geri vites

Temelli bu sözlerine çok tepki gelmesinin ardından geri vites yaparak, sözlerini kendi üstüne aldı. Sarf ettiği sözlerin kendi görüşleri olduğunu belirten HDP'li isim, "Partiyi elbette bağlamaz. HDP adına bağlayıcı açıklamayı tabii ki yetkili organlarımız yapar” dedi. Ancak, zaten HDP siyasetçilerin genel fikri de bu yönde devam ediyor. Zaman zaman HDP'li isimler çıkarak, sorunun partileriyle ve halkla değil, İmralı'da bulunan teröristbaşı Abdullah Öcalan'la çözülebileceğini söylüyor.