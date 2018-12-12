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İttifak masası devrildi!! İYİ Parti heyeti yeniden CHP binasında

İYİ Parti Genel Başkan yardımcısı Koray Aydın ve beraberindeki heyet, ittifak görüşmeleri için CHP Genel Merkezi'ne gitti.

12 Aralık 2018 Çarşamba 15:27
İttifak masası devrildi!! İYİ Parti heyeti yeniden CHP binasında

İYİ Parti Genel Başkan yardımcısı Koray Aydın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, CHP Genel Merkezine giderek Kemal Kılıçdaroğlu ile ittifak görüşmelerindeki pürüzlerin giderilmesi için bir araya geleceklerini belirtti.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın ve Genel Sekreter Cihan Paçacı’nın da aralarında bulunduğu heyet, seçim ittifak görüşmeleri için CHP Genel Merkezine gitti. İki parti arasında, ittifak çalışmalarıyla ilgili son aşamaların bugünkü görüşmede netleşeceği belirtildi.

Akşener ve Kılıçdaroğlu bir araya gelecek

İYİ Parti Genel Başkan yardımcısı Koray Aydın yaptığı açıklamada, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, CHP Genel Merkezi'ne giderek Kemal Kılıçdaroğlu ile ittifak görüşmelerindeki pürüzlerin giderilmesi için bir araya geleceklerini söyledi

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 15:27
  1. Aydın
  2. İYİ Parti
  3. CHP

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  • uyan tcuyan tc50 dk önce
    emir abd den fatöşten geldi
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