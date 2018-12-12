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İttifak kararı sonrası kritik zirve!

CHP ile İYİ Parti arasında varılan 'yerel seçimlerde ittifak' uzlaşısı sonrası iki parti lideri bir araya gelecek.

12 Aralık 2018 Çarşamba 20:06
İttifak kararı sonrası kritik zirve!

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, ittifak görüşmeleri çerçevesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bir araya geleceğini söyledi.

Bugün akşam saatlerinde CHP Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı ve Seyit Torun, iki kez İYİ Parti'yi ziyaret ederek, Genel Başkan Yardımcıları Müsavat Dervişoğlu ve Koray Aydın ile Genel Sekreter Cihan Paçacı'dan oluşan heyetle görüştü.

İki parti lideri açıklama yapacak

Dervişoğlu, görüşmenin ardından heyeti uğurlarken gazetecilere yaptığı açıklamada, "Her iki partinin genel başkanı, saat 20.00'de sayın Genel Başkanımızın CHP Genel Merkezi'ne ziyaretiyle bir araya gelecekler. O görüşmenin sonunda da kapsamlı bir açıklama yapacaklar." dedi.

Dervişoğlu, gazetecilerin, "Olumlu sonuçlandığını söyleyebiliriz miyiz?" sorusuna, "İnşallah iyi olacak." yanıtını verdi.

Bu arada İYİ Parti'nin Balıkesir Milletvekili ve aynı zamanda Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı İsmail Ok da gazetecilerin, "Adaylığınızı çekmeniz söz konusu mu?" sorusu üzerine, "Genel merkezlerin takdiridir. Genel merkezler ne derse o olur." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 20:06
  1. Cumhuriyet Halk Partisi
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
  3. Meral Akşener
  4. Koray Aydın
  5. Balıkesir
  6. İYİ Parti
  7. İsmail Ok
  8. CHP

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