İttifak içinde ittifak çıkışı! Masa daha çok karışacak gibi duruyor

Millet İttifakı'nın paydaşlarından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Nisan 2022'de gündeme getirdiği "ittifak içinde ittifak" formülüyle ilgili yeni bir açıklama yaptı. Meclis seçimleri için söz konusu formülü masadaki liderlere de aktardığını belirten Karamollaoğlu, "Gelecek ve DEVA Partisi'yle Saadet Partisi arasında bir seçim ittifakının yapılmasını önemsiyorum. Bir ittifak içerisinde bir araya gelirsek 30-40 milletvekili çıkarabiliriz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı adayını Kemal Kılıçdaroğlu olarak belirleyen Millet İttifakı'nda Meclis seçimleri için de dikkat çeken bir ittifak formülü gündeme geldi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ilk olarak Nisan 2022'de dillendirdiği "ittifak içinde ittifak" formülüyle ilgili bir açıklama daha yaptı.

"İttifak istiyor"

TV5 yayınına katılan Temel Karamollaoğlu, Millet İttifakı'ndaki Gelecek Partisi ve Deva Partisi'ni işaret etti. Karamollaoğlu, "İttifakın içinde bulunan partilerden özellikle yeni kurulan Gelecek ve DEVA Partisi'yle Saadet Partisi arasında bir seçim ittifakının yapılmasını önemsiyorum. Bunu parti liderlerine de aktardım. Üç parti ayrı ayrı seçime girdiğimiz zaman alacağımız oy mertebeleri anketlerde şöyle veya böyle görünüyor. En fazla 3-4 milletvekili çıkartılabiliyor." dedi.

"30-40 milletvekili çıkarabiliriz"

Karamollaoğlu, "Ancak biz bir araya geldiğimiz zaman mecliste 30-40 milletvekili ile temsil edilme imkânımız var. AK Parti bir sene öncesinden beridir yüzde 15'ten fazla seçmeni kaybetti. Onlar gidecek yer aradılar, kısmen belli bir yerlere niyetlendiler ama hâlâ bu seçmenin yüzde 5 ile 7'si adres arıyor. Az önce ifade ettim bir ittifak içerisinde bir araya gelirsek 30-40 milletvekili çıkarabiliriz ama doğuracağı sinerjiyle birlikte 130-140'lara çıkarabiliriz." ifadelerini kullandı.