İttifak Holding’e 2019’da yeni soluk

İttifak Holding, 2018 yılı çalışmalarını değerlendirdiği Olağan Genel Kurulu’nu Konya’da gerçekleştirdi. Genel Kurul’da alınan kararla yönetim kurulu değişikliği yapıldı. Yeni Yönetim Kurulu Başkanlığına Ahmet Can Teoman, Başkan Yardımcılığına Mehmet Akdere, Yönetim Kurulu Üyeliklerine Burhan Baki Doğan ve Serkan Pehlivan seçildi. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri de Hasan Cumhur Baykal ve İbrahim Haselçin oldu.

‘’Daha fazla değer üreteceğiz’’

Genel Kurul sonunda görevini devreden Ünsal Sözbir; Yeni Yönetim Kurulu’na başarılar dilerken, Yeni Yönetim Kurulu adına söz alan Başkan Yardımcısı Mehmet Akdere, görevi devraldıkları yönetim kuruluna ve İttifak Holding’e hizmet etmiş önceki yönetim kurullarına teşekkür etti. Mevcut sorunlara dair çözüm planı ve stratejilerinin hazır olduğunu dile getiren Akdere, birkaç ay gibi kısa bir sürede bu problemlere net ve köklü çözümler üretebilecek güçte ve kararlılıkta olduklarını belirtti. Akdere, “Yeni Yönetim Kurulu’nun ülkemize, Konya’mıza, paydaşlarımıza, grubumuza ve çalışanlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.