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Siyaset İttifak ettiği zihniyete kendisi de tahammül edemedi!
Siyaset

İttifak ettiği zihniyete kendisi de tahammül edemedi!

Tele 1 Televizyonu'nda canlı yayına katılan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 'Sizin iktidarınızda mayolu genç kızlarımızın spor yapmasına izin verilecek mi?' sorusu karşısında öfkelenerek sert ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-01 15:23:00 - 2020-12-01 16:10:59

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Tele 1 canlı yayınına katıldı. Programda ummadığı bir tavırla karşılaşan Karamollaoğlu, ittifak ortaklarının yayın organında zor anlar yaşadı.

'İktidarınızda mayolu genç kızların spor yapmasına izin verecek misiniz?'

Cüneyt Akman'ın 'Türkiye'de Şeriat Hukuku'nun uygulanmasını ister misiniz?' sorusuna, "Şimdi burada ne desem hukuki sorun yaşayacağımı siz de biliyorsunuz." ifadeleri ile cevap veren Karamollaoğlu'na, Türkiye Kadın Ritmik Jimnastik Grubu Milli Takımı'nın Avrupa şampiyonluğu hatırlatılarak, 'Sizin iktidarınızda mayolu genç kızlarımızın spor yapmasına izin verilecek mi?' sorusu da yöneltildi.

'Türkiye'yi dar bir tartışma alanına sokmaktan vazgeçin'

Sorulan soru karşısında öfkelenen Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"Türkiye bununla nam salacaksa bugünkü halinden kurtulamaz. Allah rızası için bir de Türkiye'nin meselelerini getirip dar bir alana sokmayın. Kusura bakmayın ama bunu siz yapıyorsunuz aynı zamanda. Biz burada AK Parti'yi yeri geldiği zaman tenkit ediyoruz. Biraz da AK Parti'nin karşısına makul meselelerle çıkın. Bunlarla Türkiye uçacak mı? Bununla Türkiye'nin problemi mi çözülecek? Şu anda biz bunu mu konuşmalıydık? Türkiye'nin meselelerini bizim gibi insanlarla konuşacağınız zaman dar bir alana hapsetmeyin. Türkiye sizin sokmaya çalıştığınız bu dar alanda hiçbir yere gidemez."

Temel Karamollaoğlu'nun katıldığı canlı yayın programı, hangi zihniyetle ittifak içinde olduğunu yeniden gözler önüne serdi.

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