İtperestler bu sizin eseriniz! Son 21 ayda 40’ı çocuk 92 kişiyi sokak köpekleri öldürdü

Başıboş köpek saldırılarına yönelik bir türlü çözüm bulunamadı.

Artan başıboş köpek popülasyonu nedeniyle sokaklar, özellikle çocuklar için güvensiz hale geldi.

Neredeyse her gün ülkenin çeşitli yerlerinde, sokak köpeklerinin sebep olduğu saldırı vakaları meydana geliyor.

Öyle ki son 1 hafta içerisinde önce okuluna gitmek isteyen küçük Tunahan, sokak köpeklerinin hedefi oldu.

Keçiören'de 4. sınıf öğrencisi olan Tunahan Yılmaz, sokak köpeklerinin saldırısı sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hastanede yaşam savaşı veren küçük Tunahan'ın durumu iyiye giderken yine Ankara'da köpek saldırıları yaşandı.

Başıboş köpekler, Altındağ ve Çankaya ilçelerinde yine çocuklara saldırdı.

Ankara'nın ardından ise Muş'un Varto ilçesinde yaşayan 73 yaşındaki Medine Kızıltaş, sokak köpekleri tarafından ısırıldı.

Bacağından ağır yaralanan Kızıltaş’a, yapılan tahliller sonucu kuduz teşhisi konuldu.

Meydana gelen saldırılar sonrası ise Türkiye'deki acı tablo gün yüzüne çıktı.

Başıboş köpek sorununda acı tablo: 21 ayda 40'ı çocuk 92 kişi hayattan koparıldı

Paylaşılan verilere göre son 21 ayda 40’ı çocuk 92 kişi hayatını kaybetti.

Köpek saldırıları nedeniyle kaybettiğimiz canlarımız yüreğimizi yakarken bu isimlerden biri de Antalya'da 5 Mart 2022’de sahipsiz köpeklerin kovalaması sonucu kamyonun altında kalan ve tedavi gördüğü hastanede 23 gün sonra hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mahra Melin Pınar oldu.

Küçük Mahra'nın vefatı sonrası babası Murat Pınar 'Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkı Savunma Derneği’ni kurarak, sokak köpeklerinin toplatılmasını, kısırlaştırıldıktan sonra da barınaklarda yaşamasını sağlamak için mücadele ediyor.

"Köpek popülasyonu arttı: Sayının 15 milyon olduğunu tahmin ediyoruz"

Kızının ölümünden sonra başı boş sokak köpeklerinin toplanmasıyla ilgili sürekli bir mücadele verdiğini ifade eden Pınar, "2022 Yılının Mayıs ayında başlattığımız mücadele çok iyi yerlere geldi. Sokaktaki başıboş köpek popülasyonu o zamandan beri arttı. 10 milyon olarak açıklanan bu sayının şu anda 15 milyon olduğunu tahmin ediyoruz. Aynı zamanda köpeklerin toplanmasında yapılan çalışmalar hız kazandı. Sayın Cumhurbaşkanımızın son açıklamasında da bu konuya değindiği için kendisine teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın, "Sokak köpeklerinin yerleri barınaklardır" sözünü bir talimat olarak kimse algılamadı. 5199 no'lu kanun değişmediği sürece belediyelerin eli kolu bağlı." dedi.

"Her geçen gün bir çocuğumuzu kaybediyoruz: Köpeklerin bir an evvel toplanması gerekiyor"

Sokak hayvanlarının bir an evvel toplatılması gerektiğini belirten Murat Pınar, "Her geçen gün bir çocuğumuzu kaybediyoruz. En son Perşembe günü Tunahan’ı paramparça ettiler. Babası, ‘çocuğumu ısırmamışlar, yemişler’ diye isyan etti. Bir çocuğun bu vahşeti yaşamasına gerek var mıydı? Çocuklarımızı bu işten kurtarmak için yeni yaşam alanları yapılmasını, elimizden ne imkan varsa kullanıp köpeklerin bir an evvel toplanması gerekiyor. Bu bizim dernek olarak en büyük talebimiz.” dedi.

"Hiçbir faydası olmayan ağzında 42 diş olan hayvan için 92 vatandaşımızı kurban vermişiz"

Kızının hayatını kaybettiği günden bugüne kadar 40’ı çocuk 92 vatandaşın hayatını kaybettiğini belirten Pınar, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Kızımı kaybettiğim gün bu mezarın içine girip kefeniyle koyarken ona ‘Başka Mahra’lar ölmesin diye mücadele edeceğim’ dedim. Ancak o günden bu güne kadar haberlere düşen, kesin kayıtlı ve teyitli olan yaklaşık 40 çocuğumuzu, 52 de yetişkinimizi kaybettik. Hiçbir faydası olmayan ağzında 42 diş olan hayvan için 92 vatandaşımızı kurban vermişiz. Daha kaç kurban vermemiz gerekiyor ki, herkesin ayaklanıp bu işe el atması gerekiyor. İnşallah bir an evvel bu iş çözülecek.”