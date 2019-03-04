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İTO’dan ihracat artırıcı somut adımlar

2019’u “Ekonomimize Global Nefes: İhracat Yılı” ilan eden İstanbul Ticaret Odası (İTO), sektör odaklı ihracat programlarına devam ediyor.

04 Mart 2019 Pazartesi 10:51
İTO’dan ihracat artırıcı somut adımlar

2019’u “Ekonomimize Global Nefes: İhracat Yılı” ilan eden İstanbul Ticaret Odası (İTO), sektör odaklı ihracat programlarına devam ediyor. İTO’nun, Kumaş Meslek Komitesi’nin desteğiyle düzenlediği B2B programında Ukrayna, Belarus, Rusya, Bulgaristan, Kırgızistan, Polonya, Portekiz ve Romanya’dan gelen 156 ithalatçı firma, İTO üyesi ihracatçı firmalarla buluştu. Alıcı firmalar, Türk firmaları ile birçok sipariş anlaşması yaptı.

Programa katılan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, firmaların stantlarını dolaşarak ihracatçı firmaları tebrik etti. Avdagiç, “Firmalarımız ihracat kapasitelerini ne kadar çok geliştirir ve hedef pazarlarını ne kadar genişletirse yatırım ve istihdam da o kadar artacaktır. İTO olarak tüm üyelerimizle birlikte ihracata odaklandık. Tekstil sektörümüze, B2B ile yeni bir ihracat ufku, yeni bir ihracat imkanı sağladık” dedi.

Aksesuar ile birlikte geçen yıl 10,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren kumaş sektöründe 2019 ihracat beklentisinin en az 11 milyar dolar olduğu belirtildi.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 10:51
  1. Ekonomimize Global Nefes: İhracat Yılı
  2. İstanbul Ticaret Odası (İTO)
  3. Kumaş Meslek Komitesi
  4. B2B programı

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