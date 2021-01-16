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Ekonomi İTO’dan girişimcilere “sınır aşan e-ticaret” çağrısı
Ekonomi

İTO’dan girişimcilere “sınır aşan e-ticaret” çağrısı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “2021 yılında, salgının getirdiği ve ihracatımızı artıracak çok önemli bir fırsat ‘sınır aşan şirketten tüketiciye (B2C) elektronik ticaret’ olacak. Girişimcilerimize sesleniyorum, bu kar topu gibi büyüyecek ticarette yerimizi vaktinde almalıyız” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-16 21:07:00 -
İTO’dan girişimcilere “sınır aşan e-ticaret” çağrısı

İş dünyasının 2021 yılına bakışını ve dijitalleşme trendlerini değerlendiren Avdagiç, 2021 ile birlikte sadece yeni bir yıla girilmediğini, muhtemelen gelecekte “yeni bir dönem” olarak adlandırılacak yeni bir 10 yıla girildiğini söyledi. Avdagiç, sınır aşan B2C e-ticaretin son yılların en popüler uluslararası online ticaret yöntemi olduğunu belirterek, sınır aşan eticaretin, ticaretin geleceğini yeniden şekillendirdiğini söyledi. “Türkiye olarak, reel sektörümüze canlılık kazandıran ‘geleneksel bavul ticareti’ ve ‘hızlı e-ihracat’ ile küresel ticarette iki ana damara sahip olacağız” diyen Avdagiç, “Bu yüzden bize göre şimdi elektronik bir sefere çıkma zamanıdır. Ürünlerimizi online ağlarla dünya pazarlarına sürme zamanıdır. Tüm üyelerimizi ve girişimcilerimizi sınır aşan e-ticaretin aktif bir üyesi olmaya çağırıyorum. İTO olarak kendilerine her türlü desteği vereceğimizi bilmelerini istiyorum” şeklinde konuştu.

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