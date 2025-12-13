İTO’dan ekonomi için net reçete

İstanbul’da reel sektörün mevcut ekonomik koşullarda ayakta kalabilmesi ve sürdürülebilir büyümenin sağlanabilmesi için izlenmesi gereken yol haritası yeniden tartışmaya açıldı.

Şekib Avdagiç’ten açıklama

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, üretimde yeniden dengelenme için ekonomi politikalarında destekleyici unsurlardan vazgeçilmemesi ve bazı tedbirlerin alınması gerektiğini kaydetti. Avdagiç, "Bunun da en başında KOBİ'ler ile ihracatçı KOBİ'ler için erişilebilir ve uygun maliyetli fonlama mekanizmalarının güçlendirilmesi geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sürdürülebilir büyüme için orta ve uzun vadede uygulanacak ekonomi politikalarında yeni destek mekanizmalarına ihtiyaç olduğunu belirten Avdagiç, kredi garanti fonlarının, kamu-özel sektör ortaklığı ile rekabetçiliğe yönelik dönüşüm programlarını kapsayacak şekilde genişletilmesinin önem arz ettiğini belirtti.

Şekib Avdagiç’ten öneriler

Ayrıca modernizasyon, teknoloji ve enerji verimliliği yatırımları için sabit ve uzun vadeli kredi programları oluşturulması gerektiğini düşündüklerini anlatan Avdagiç, iş dünyası olarak önerilerine şöyle devam etti:

"Yine kur riskine karşı uygun maliyetli hedge ürün ve sistemleri geliştirilebilir. Kısa dönemli vergi, amortisman teşviklerinin devreye alınması ve özellikle yatırımları hızlandırıcı vergi indirimlerinin uygulamaya konulması üretimi artıracaktır. Reel sektör ve ağırlıkla KOBİ’ler için finansal derinleşme ve banka dışı alternatif finansal kanalların devreye alınmasını önemli buluyoruz."

Avdagiç, tüm bunlar sağlandığında Türkiye'nin daha fazla ve daha katma değerli üretim gerçekleştireceğini, daha fazla ihracat yapacağını, daha fazla istihdam oluşturacağını vurguladı.

Gelecek yılın, 2025'te çekilen sıkıntıların karşılığının alınacağı bir sene olacağının beklentisi içinde olduklarını bildiren Avdagiç, "Türkiye ekonomisi, güçlü yürüyüşünü hükümetin alacağı kararlı ve etkili tedbirlerle devam ettirecektir. Türkiye bölgesinde yeni bir gerilim ve çatışma ortaya çıkmaması halinde çok kutuplu dünyanın bölgesel lideri olarak sivrilecektir." açıklamasını yaptı.

Avdagiç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yapısal reformlar üzerine yaptığı son açıklamaları, dikkatle ve memnuniyetle izlediklerini belirtti.

İTO Başkanı Avdagiç, "Cumhurbaşkanımız, 'Sanayiden teknolojiye, tarımdan enerjiye, ekonomimizin tüm alanlarında büyük bir dönüşüm başlatıyoruz' sözleriyle 2026'yı yapısal reformlar yılı ilan etti. Biz reel sektör olarak bu açıklamayı heyecanla karşıladık, umutla da gelecek yıl gerçekleşmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Avdagiç, Türkiye ekonomisinin 2025 yılının üçüncü çeyreği ile birlikte 21 çeyrektir kesintisiz büyüme trendini sürdürdüğünü, cari dengede artan turizm gelirlerinin de etkisiyle ılımlı bir seyir izlendiğini belirtti.

Ödemeler dengesinin finansman tarafında ise görece daha olumlu bir tablo izlendiğini kaydeden Avdagiç, "Doğrudan yatırımlar 9 aylık dönemde 11,4 milyar dolara ulaşarak 10 yılın en yükseğine çıktı. İhracatın, yıl sonu itibarıyla 270 milyar doları aşacağını öngörüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.