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İTO verilerine göre, İstanbul'da temmuzda bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 0,04, toptan fiyatlar ise yüzde 0,52 arttı.

01 Ağustos 2019 Perşembe 12:02
İTO verilerine göre, İstanbul'da temmuzda bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 0,04, toptan fiyatlar ise yüzde 0,52 arttı.
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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 12:02
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